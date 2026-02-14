Antonio Álvarez 'Bizcocho', 'Ssshhhhh!!', vive "una final soñada" en el Teatro Falla

"Una final digamos soñada. Sobre todo en sensaciones con el público y sensaciones del grupo dentro", decía Antonio Álvarez 'Bizcocho' apenas terminar el último pase de 'Ssshhhh!!'. "Nos lo hemos pasado muy bien, muy tranquilos y disfrutando mucho", aseguraba el de San José de la Rinconada.

La posibilidad del primer premio la palpa esta chirigota de Sevilla, que Bizcocho -que tiene un tercer y cuarto premio- hace este año con Pablo de la Prida, que ya ganó un segundo premio con 'Los daddy'. "Sería algo histórico, así que yo lloraría fuertemente", ha reconocido Bizcocho, que quiere huir de polémicas sobre la decisión futura del jurado.

"Cuando hay cualquier decisión, lo ha habido con el fallo del jurado, la gente se mete mucho en jaleo y es lo que hace mucho es enfrentar a los grupos y causar mal rollo y el Carnaval no va de eso, el Carnaval en el que yo creo que va de otra cosa. Nosotros aquí cuando hacemos una letra, hacemos una crítica, la hacemos con un giro, con un arte, con una gracia. La gente va en las redes a matar y a expulsar odio, que es el que lo tiene dentro. Bizcocho opina que el que reparte odio en Carnaval "es el mismo que critica el fútbol y el mismo que critica en todos lados. Y eso va más de buen rollo y de que todos lo pasemos bien".

"Hoy ha sido el mejor día del concurso"

¿Venía esta noche un poco esta noche con más tensión con las expectativas que hay?, le preguntamos. "En principio sí, pero venía a lo mejor con más ansiedad por lo que hubiera alrededor del teatro, no por el repetorio en sí. Así que cuando hemos llegado veníamos tranquilos, a disfrutar y a que la gente disfrutara", incidía. Como así ha sido, con el público coreando las músicas pegadizas de su presentación.

Para Bizcocho, la final ha sido "el mejor día del concurso, el mejor que me lo he pasado. Porque en realidad es largo, se trabaja mucho, se le da muchas vueltas y, aunque es bonito, se hace ya cansado en ciertos momentos. Vemos la calle ya en el horizonte y ya tenemos ganas de cachondeo y de salir a disfrutar esto con la gente a la calle".