La final del COAC del Carnaval de Cádiz 2026, en directo, desde el Teatro Falla

El COAC 2026 pondrá su broche de oro esta noche, madrugada y las primeras horas de la mañana del sábado. La gran final del Carnaval de Cádiz, co 15 agrupaciones jugándose los premios, se celebra a partir de las 20:00 horas en el Teatro Falla y desde Diario del Carnaval estarmos atentos a todo lo que pasa en el coliseo gaditano en esta ocasión especial. Desde el coro 'El sindicato', que abre telón, hasta la comparsa 'DSAS3', que lo cierra, serán muchas horas de coplas, anécdotas, reacciones y por supuesto de conocerse, antes que la fiesta salga por completo a la calle, quienes son los ganadores de este certamen.