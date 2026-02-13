¿Quien canta hoy viernes en las gran Final del COAC 2026? Orden de actuación y horarios

El concurso del Carnaval de Cádiz vivirá su gran final esta noche en el Gran Teatro Falla desde las 20:00 horas. El coliseo gaditano será de nuevo el centro de las coplas durante una larga sesión con 15 agrupaciones, que se desarrollará hasta al menos las primeras horas de la mañana del sábado, día que renacerá la fiesta en la calle tras el último fallo del jurado oficial.

La lucha por los premios se iniciará con la unión coplera del coro 'El sindicato', de Julio Pardo, Rivas y Canijo; y la cerrará la comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3' en su denuncia por la situación de la sanidad pública. A lo largo de la función seguro que sacarán lo mejor de su repertorio propuestas de todos los tipos. En chirigotas, tendremos el resultado del cónclave del Yuyu con 'Los que van a coger papas', al mismísimo Stephen Hawking en 'Una chirigota en teoría', saeteros en febrero con 'Ssshhhh!!' de Bizcocho y Pablo de la Prida, y la última etapa del viaje de los Amish hasta Cádiz de Alex 'Peluca'. En comparsa, desde unos invisibles de Manuel Cornejo, pasando por los Blas Infante de 'El patriota', los ancianos de 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares y lo ya citados sanitarios bufones de Bienvenido.

En coros, además del 'El sindicato', se escucharán 'Las mil maravillas' de los Estudiantes, el 'ADN' de Luis Rivero y nos llevarán a 'La esencia' Pedrosa y Fernández. En cuartetos los pandilleros de la calles Pasquín con los jóvenes del grupo de Manu Peinado, la llegada a la cima de los escaladores de '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y la resurección de los 'debutantes' de 'Crónica de una muerte más que anunciada'.

Orden de actuación y horarios de la Final del COAC 2026