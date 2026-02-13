¿Quien canta hoy viernes en las gran Final del COAC 2026? Orden de actuación y horarios
El coro ‘El sindicato’ abrirá la última noche de Concurso, que cerrará la comparsa ‘DSAS3’ y que contará con las actuaciones de 15 agrupaciones en una larga sesión
El concurso del Carnaval de Cádiz vivirá su gran final esta noche en el Gran Teatro Falla desde las 20:00 horas. El coliseo gaditano será de nuevo el centro de las coplas durante una larga sesión con 15 agrupaciones, que se desarrollará hasta al menos las primeras horas de la mañana del sábado, día que renacerá la fiesta en la calle tras el último fallo del jurado oficial.
La lucha por los premios se iniciará con la unión coplera del coro 'El sindicato', de Julio Pardo, Rivas y Canijo; y la cerrará la comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3' en su denuncia por la situación de la sanidad pública. A lo largo de la función seguro que sacarán lo mejor de su repertorio propuestas de todos los tipos. En chirigotas, tendremos el resultado del cónclave del Yuyu con 'Los que van a coger papas', al mismísimo Stephen Hawking en 'Una chirigota en teoría', saeteros en febrero con 'Ssshhhh!!' de Bizcocho y Pablo de la Prida, y la última etapa del viaje de los Amish hasta Cádiz de Alex 'Peluca'. En comparsa, desde unos invisibles de Manuel Cornejo, pasando por los Blas Infante de 'El patriota', los ancianos de 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares y lo ya citados sanitarios bufones de Bienvenido.
En coros, además del 'El sindicato', se escucharán 'Las mil maravillas' de los Estudiantes, el 'ADN' de Luis Rivero y nos llevarán a 'La esencia' Pedrosa y Fernández. En cuartetos los pandilleros de la calles Pasquín con los jóvenes del grupo de Manu Peinado, la llegada a la cima de los escaladores de '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y la resurección de los 'debutantes' de 'Crónica de una muerte más que anunciada'.
Orden de actuación y horarios de la Final del COAC 2026
- 20:00 horas. Coro El sindicato. El coro de Julio Pardo, Antonio Rivas y El Canijo es uno de los favoritos en su modalidad. Presenta un sindicato carnavalesco:Comisiones Copleras.
- 20:45 horas. Chirigota Los que van a coger papas. La chirigota del Yuyu resolverá esta noche el cónclave que elegirá a un nuevo Papa. El grupo repite final en el segundo año tras la vuelta del autor y aspira a llevarse un buen premio.
- 21:30 horas. Comparsa Los invisibles. La comparsa de Manuel Cornejo regresa a la final tres años después con un repertorio colorista y muy carnavalesco.
- 22:15 horas. Cuarteto Los Latin king (de la calle Pasquín). El cuarteto de Manu Peinado repite final con una apuesta por el humor directo y sin filtros, bajo una idea de pandilleros latinos.
- 23:00 horas. Coro Las mil maravillas. El coro de Los Estudiantes defiende el primer premio obtenido en el Concurso de Agrupaciones de 2025 con ‘El gallinero’ con una propuesta basada en el cuento de Ali Babá y los 40 ladrones.
- 23:45 horas. Chirigota Una chirigota en teoría. Stephen Hawking en su silla de ruedas ha sido una de las sensaciones del Concurso 2026, con un humor muy visual y un repertorio adaptado al personaje.
- 24: 30 horas. Comparsa El patriota. La comparsa alcalareña es la gran sorpresa de la final de esta noche, haciendo historia para el Carnaval sevillano con su homenaje a Blas Infante.
- 01:15 horas. Cuarteto ¡Que no vengan! El cuarteto más laureado de los últimos años quiere llegar a la cima repitiendo primer premio con su humor gaditano, mordaz y punzante.
- 02:00 horas. Coro ADN. El coro de Luis Rivero sigue apostando por la potencia vocal y la musicalidad para continuar en la elite.
- 02:45 horas. Chirigota Ssshhhhh!! Los saeteros de Bizcocho y de la Prida han convencido a público y crítica y aspiran a lo máximo.
- 03:30 horas. Comparsa Los humanos. La comparsa de Martínez Ares llega a la final con la vitola de favorita intacta, después de ir de menos a más en este concurso. Todo hace indicar que esta noche peleará por el primer premio.
- 04:15 horas. Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada. Destacada aparición en este Concurso de este cuarteto con gente exprimentada, bien rimado y con un aire callejero para relatar la vida de Jesucristo. Sus evangelistas contarán hoy el último capítulo.
- 05:00 horas. Coro La esencia. El coro de Pedrosa trae este año un homenaje a las finales del Falla de los 80 con sabor y empaque.
- 05:45 horas. Chirigota Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción). Los que fueron ‘Los calaítas’ se han aferrado a la elite con esta chirigota que estrenará esta noche su cuarto popurrí para cerrar una historia.
- 06:30 horas. Comparsa DSAS3. La crítica al SAS ha calado entre los aficionados y la comparsa de Jesús Bienvenido está bien posicionada para revalidar el primer premio de ‘Las ratas’.
