Todos los detalles del tipo de 'Ssshhhh!!', unos saeteros chirigoteros por febrero

En una calle de Cádiz, de Sevilla, o de cualquier ciudad de Andalucía. Ahí, encima de su balcón, aparecen los saeteros de ‘Ssshhhh!!’ de Bizcocho y Pablo de la Prida, que se lanzan a cantar por febrero y que dejan detalles muy chirigoteros en un tipo sencillo pero cuidado al máximo con el “trabajo en equipo” de artesano, modista y el propio grupo. Y es que como cuenta Antonio Álvarez ‘Bizcocho’ no son pocos los mañosos que hay entre estos chirigoteros que desde siempre han formado parte de la elaboración “y disfrutamos de este trabajo juntos”. “Todos participamos, yo suelo ser el que pinta y envejece el tipo y nuestro postulante Pepe por ejemplo ha hecho muchos accesorios de los penitentes, los faroles, la cruz de guía,...”.

En una puesta en escena realizada por SoloArte Creacciones, de Écija, que ha desarrollado el decorado de varias agrupaciones en este concurso 2025 (la chirigota de écija, el coro del Chapa, por ejemplo); se puede observar el nombre de la chirigota hecha con palmas en el balcón de un edificio con sus soportales “en el que queríamos representar conceptos que fuesen reconocibles ya sea en Cádiz o otro rincón andaluz” y del que también forman parte del cortejo de la cofradía que va pasando entre copla y copla.

El balcón de 'Ssshhhh!!' en escena. / Lourdes de Vicente

Para este 2026, cuenta Bizcocho, “barajamos varios tipos pero este es el que más me gustó por la mezcla de lo solemne de la Semana Santa con algo tan jocoso como es el Carnaval”, explica, que además como ha reconocido son dos de sus pasiones.

En el resultado, en un disfraz confeccionador por Eva Luna de Sevilla, se puede decir que no le falta ni un perejil, o romero si nos ponemos más ‘capillitas’. “Lo más significativo es que vamos en pijama”, dice el de San José de La Rinconada, ya que al saetero no se le va las piernas en el balcón y aprovechan para ir cómodos en plan presentador del telediario. Pero los detalles chirigoteros sigue, con unos zapatos que son un paso, con la parihuela dorada y el exorno de claveles rojos del canasto, coronados por unos calcetines con la cruz.

En la solapa del traje de chaqueta están los múltiples lazos de colores de las visitas a los distintos templos de las hermandades, en el cuello un pañuelo de lunares “a juego con el del bolsillo que en este caso esconde una petaca” , una venita saltada en la frente del esfuerzo en el cante y una peluca absolutamente engominada.

Los zapatos de la chirigota a modo de paso. / Miguel Gómez

La medalla, de pito

Mención aparte merece el pito, que a modo de medalla de la hermandad, con el logo de la chirigota, esconde recuerdos de sus anteriores agrupaciones a lo largo de lo años. “En el contono de la medalla podemos ver al fantasma, el músico del Titanic, un ataud, un sapo,...”, cuenta el chirigotero sobre un disfraz que normalmente diseña él mismo.

Bizcocho asegura que, aunque cada uno le pueda encontrar su parecido, este particular saetero de febrero no está inspirado en ninguna persona en concreto, como sí hizo por ejemplo con los fantamas de ‘Los miarma’. “Queríamos conceptos reconocibles”, comenta antes de enfrentarse a un nuevo Miércoles Santo desde su balcón y con las ganas de volver a carrera oficial el Viernes Santo.