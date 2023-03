La contundente reacción de la afición del Cádiz CF tras el escándalo en el partido contra el Getafe

La indignación reina en cada centímetro del planeta Cádiz CF. La afición está muy pero que muy enfadada después del escandaloso arbitraje que el equipo amarillo sufrió en el partido contra el Getafe el pasado viernes 10 de marzo.

En condiciones normales, el Cádiz CF hubiese ganado el partido, pero un penalti en contra (el segundo en el mismo partido) una vez rebasado los diez minutos de prolongación derivó en el definitivo empate a dos. De poder sumar tres puntos pasó a quedarse sólo con uno.

Los seguidores del conjunto amarillo se han pillado un enorme enfado porque además no es la primera vez que el Cádiz CF es perjudicado por los árbitros. Llueve sobre mojado

La plataforma Alma Cadista ha lanzado el siguiente comunicado:

La plataforma Alma Cadista lamenta la persecución arbitral a la que está viendo sometido el Cádiz Club de Fútbol, y propone a la afición cadista articular una protesta masiva poco antes del próximo Cádiz-Sevilla.

Alma Cadista brinda su apoyo al club en la denuncia pública y judicial ante la reiterada incidencia negativa del arbitraje sobre los resultados del equipo amarillo y azul, concretada en fallos clamorosos del VAR como sucedió contra el Elche y en descuentos a todas luces excesivos como los sufridos en algunos partidos, especialmente aquellos en los que el Cádiz iba ganando en el 90 de juego.

La plataforma considera preocupante la deriva que está tomando el trato del estamento arbitral al club, y cree que no es casualidad que los principales errores arbitrales (rectificados y no rectificados) se produzcan de forman tan habitual contra los intereses del conjunto amarillo. De hecho, no es descabellado pensar que se han agudizado los arbitrajes negativos para el Cádiz tras la denuncia de lo ocurrido en e partido contra el Elche, un error reconocido hasta por el propio colegiado del encuentro.

Al hilo, anima al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, a potenciar ofertas de entradas para socios cadistas, para que la grada se llene de aficionados del Cádiz y la organización de tifos o hitos de animación para lograr un ambientazo para el próximo partido como local en ese trascendental encuentro, en el que Alma Cadista propone que la grada muestre su malestar ante el maltrato arbitral al conjunto cadista.

Por su parte, la Federación de Peñas Cadistas (FPC) no sacó un comunicado pero se expresó con un tuit tras las acciones que emprenderá el club: "Nuestro apoyo total al club, y a esa plantilla que sigue creciendo partido a partido, a esos jugadores que se están partiendo el alma, vamos equipo, seguro que lo conseguimos".

Nuestro apoyo total al club, y a esa plantilla que sigue creciendo partido a partido, a esos jugadores que se estan partiendo el alma, vamos equipo, seguro que lo conseguimos, #unidosparaseguircreciendo https://t.co/8wvXF3O56T — Federación de Peñas Cadistas (@FPCadistas) March 11, 2023

La FPC retuiteó algunos mensajes, uno de ellos de la Peña Cadista Sección Barbate, que no pudo ser más clara: "Desde nuestra peña condenamos cualquier acto de violencia en todas sus versiones, aun así, dar todo nuestro apoyo a la plantilla y cuerpo técnico que jornada tras jornada ven como unos cuantos sinvergüenzas se cargan todo su trabajo y esfuerzo".

Sección Barbate colgó en su twitter una imagen muy significativa con la leyenda "la mafia se sienta a la mesa... del VAR.

La peña Euforia Cadista no se cortó un pelo y, con idéntica leyenda, colgó en su twitter dos imágenes con billetes, una con la foto de fondo de Luis Rubiales (presidente de la Real Federación Española de Fútbol) y otra con la imagen de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros.