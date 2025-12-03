El Racing de Santander afronta la Copa del Rey con la mente puesta en el Cádiz CF como demuestra la convocatoria

El Real Racing de Santander, que se enfrenta en la segunda ronda de la Copa del Rey a la Sociedad Deportiva Ponferradina, viajará a tierras castellanas sin sus futbolistas más importantes hasta la fecha. El duelo está programado para el jueves 4 de diciembre, tres días antes del encuentro de Liga ante el Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla.

El entrenador del conjunto montañés, José Alberto López, ha dejado en Santander a Mantilla, Pablo Ramón, Facu González, Gustavo Puerta, Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente, Jeremy Arévalo y al pichichi de LaLiga Hypermotion, Asier Villalibre.

En su lugar, dentro de los diecinueve convocados, estarán los futbolistas del filial Samu Calera, Diego Díaz, Izan Yurrieta, Santi Franco y Diego Fuentes.

El Racing ocupa la segunda posición de LaLiga Hypermotion empatado a 32 puntos con el líder, el Deportivo de La Coruña. Los dos son los principales candidatos al ascenso y en el caso del cuadro cántabro, no desgasta a sus jugadores más importantes que sí saltarán al césped del santuario cadista en el 17º capítulo del campeonato.

Sin embargo, el técnico asturiano ha asegurado este miércoles, en rueda de prensa, que va a El Toralín a competir el partido y a intentar pasar de eliminatoria, y cree que para los futbolistas menos habituales "es una oportunidad de demostrar".

"En estos momentos son unos los que van a jugar la Copa del Rey, pero pasado mañana pueden ser otros. En este equipo todos han pasado por todos los roles de titulares y suplentes, y vamos a sacar un once muy competitivo para superar la eliminatoria", ha dicho.

Ha reconocido que para el vestuario es "muy importante" mantenerse vivo en la competición, para que los jugadores sigan teniendo ritmo competitivo.

José Alberto tiene claro que va a ser un partido "muy difícil" porque El Toralín "siempre es un campo muy complicado", y la Ponfe está "herido y en un momento complicado a nivel clasificatorio", pese a que tiene jugadores con experiencia.

Respecto a la convocatoria, ha matizado que Facu González, Íñigo Vicente y Jeremy Arevalo se quedarán en Santander, dos de ellos por un proceso vírico y el otro por un golpe, por lo que espera que puedan estar el domingo en Cádiz.

Por otro lado, ha subrayado que el formato de la Copa del Rey está pensado para equipos de inferior categoría y para los de Primera que juegan en competiciones europeas. "Para el resto es una competición realmente difícil y altera las semanas, aunque nosotros tenemos ilusión por pasar, porque es una competición que nos motiva", ha dicho.