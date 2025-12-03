Cruz Roja sortea una camiseta del Cádiz CF de 1985 firmada por jugadores de aquel histórico año

Cruz Roja sorteará una réplica de la camiseta oficial del Cádiz CF del año 1985 firmada de puño y letra por buena parte de aquella plantilla que logró la primera permanencia del equipo en Primera División, en una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para sus proyectos sociales en la provincia.

Aquella plantilla se reencontró en un almuerzo para recrear una imagen de la época retratada por el fotógrafo gaditano Kiki de aquel mismo grupo de futbolistas junto a un jamón y una caña de lomo que fue sorteada en 1985.

Ese reencuentro ha dado lugar a esta iniciativa solidaria que este miércoles ha sido presentada por la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, el gerente de la Fundación del Cádiz C.F., Pepe Mata y el ex jugador cadista Hugo Vaca.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz ha destacado que esta acción "busca movilizar a la ciudadanía en torno a las causas sociales más urgentes como es la atención a personas mayores, infancia en riesgo, lucha contra la soledad no deseada, inclusión laboral o apoyo a familias en situación de vulnerabilidad".

"Esta camiseta simboliza la fuerza del deporte como motor de unión, identidad y solidaridad. Gracias al apoyo del Cádiz CF y de sus leyendas, podemos seguir avanzando en nuestra labor de estar cada vez más cerca de las personas", ha declarado.

El gerente de la Fundación del Cádiz. CF ha asegurado que para el club "es un placer colaborar con Cruz Roja, una de las entidades con las que tenemos una vinculación más antigua y que desarrolla tantos proyectos en la sociedad".

Hugo Vaca, Choquet, Linares, Escobar, Pepe Mejías, Manolito, Mané, Dieguito, Rosado y Amarillo son algunos de los jugadores que han dejado su firma en esta camiseta donada a Cruz Roja, una pieza que "no solo representa una parte esencial de la historia del cadismo, sino también los valores de solidaridad, esfuerzo colectivo y compromiso social" que defiende Cruz Roja.

Hugo Vaca ha relatado que el reencuentro de jugadores fue una iniciativa del grupo hostelero Arsenio que retomó una fotografía publicada por Kiki en sus redes sociales de aquel grupo de futbolistas junto a un jamón y una caña de lomo sorteada por Arsenio Cueto en el Mesón del Duque aquel 1985.

Raúl Cueto, hijo del hostelero, quiso recrear la imagen de nuevo y organizó un nuevo almuerzo, con sorteo incluido entre los asistentes.

En ese almuerzo se firmó una réplica de la camiseta de la época y se acordó donarla a Cruz Roja.

Para obtener un número para el sorteo, los participantes podrán donar, hasta el 17 de diciembre, cinco euros que se destinarán a proyectos sociales de Cruz Roja en Cádiz.

El sorteo ante notario se celebrará el 19 de diciembre. La camiseta será entregada durante la celebración del partido frente al Castellón que se disputa el domingo 21 de diciembre.