Efecto dominó en los banquillos que afecta a tres ex jugadores del Cádiz CF

Los movimientos en los banquillos su suceden en las última fechas con protagonismo para entrenadores que en su día fueron futbolistas del Cádiz CF.

El Antequera ocupa plaza de descenso en el grupo 2 de Primera Federación y ha decidido prescindir de los servicios de Abel Gómez, en su día jugador del Cádiz CF, en concreto en la temporada 2015-16 y el primer tramo de la 2016-17. Participó en el ascenso de Segunda B a Segunda y sumó con los amarillos 44 partidos oficiales. Jugó después en el Lorca CF, UCAM Murcia y Atlético Sanluqueño antes de colgar las botas para iniciar su carrera como entrenador. Dirigió al Sanluqueño, Rayo Majadahonda y Recreativo de Huelva y había iniciado y en el ejercicio 2025-26 inició su andadura en el banquillo del Antequera que no duró mucho tiempo.

Abel Gómez es sustituido por otro ex del Cádiz CF. Abraham Paz jugó 230 partidos en el equipo amarillo entre 1998 y 2008. Con el conjunto gaditano subió y jugó en Primera. Después de militar en otras escuadras, se retiró pero continuó vinculado al fútbol como entrenador. Fue técnico asistente del Atlético Sanluqueño y en los últimos años dirigía al St. Joseph's Football Club de Gibraltar, en el que llegó a jugar en la recta final de su carrera como futbolista.

El portuense sumó un centenar de partidos como entrenador del cuadro gibraltareño y acaba de aceptar la oferta para hacerse cargo de la plantilla del Antequera con el reto prioritario de sacarlo del descenso y llevarlo lo más arriba posible. El equipo malagueño disputó la fase de ascenso a Segunda la pasada campaña.

¿Cómo ocupa el St. Joseph's Football Club el hueco que deja en el banquillo Abraham Paz? Con otro ex del Cádiz CF. Alberto Cifuentes es el nuevo entrenador del equipo del Peñón. El albaceteño defendió 209 veces la portería del equipo amarillo y fue uno de los jugadores que llegó en Segunda B y llegó a Primera. Debutó en la máxima categoría con el Cádiz CF antes de retirarse y como técnico dirigió al Cádiz CF Mirandilla, Villanovense y Melilla. Fue destituido en el cuadro melillense a finales del pasado mes de octubre y ha tardado sólo algo más de un mes en tener nuevo trabajo.