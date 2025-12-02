Pedro Benito: "El Cádiz CF es el club de mi vida, pero..."

Uno de los protagonistas del partido entre el Real Murcia y el Cádiz CF de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey es Pedro Benito, futbolista del conjunto pimentonero nacido en la capital gaditana hace 25 años.

Pedro Benito llegó a debutar en Primera División con el equipo amarillo cuando Álvaro Cervera le dio 30 minutos en el encuentro de Liga ante el Valencia disputado en octubre de 2021. En aquella época, formaba parte del filial y después continuó su carrera el San Fernando CD, San Sebastián de los Reyes, Albacete y Real Murcia, con el que recorre su segunda temporada.

En un entrevista a los medios oficiales del Real Murcia, Pedro Benito cuenta cómo vive el partido y confiesa su sentimiento gaditano y cadista en el que su padre, Alberto Benito, desempeñó un papel importante.

El jugador espera que “la gente se ilusione y venga al campo, es un partido bonito contra un rival de superior categoría. No están en juego los tres puntos de la Liga, pero creo que es algo especial pasar la eliminatoria y el seguir avanzando”.

Pedro Benito confesó que para él este es un “partido especial”. Nunca había jugado contra el Cádiz CF, siendo esta su primera vez. Afirmó que “es el equipo de mi ciudad, de donde nací. Mi padre también jugó en el Cádiz CF, pero me debo al Real Murcia, que también quiero que sea el equipo de mi vida. Ahora defiendo estos colores y quiero ganarles”.

Acerca de su etapa en el club andaluz, donde debutó en Primera División, el jugador pimentonero confesó que “tiene una connotación especial porque he crecido siendo cadista, yendo a los ascensos, a los play-off, salir llorando del campo… También el ver a mi padre en el campo y que unos años después esté yo es muy especial”

Benito recordó el inicio de su pasión por el equipo gaditano. Una de las claves fue su padre, quien jugó en el Cádiz CF. El delantero defendió que “él no es de allí, ni tiene antepasados que lo fuesen, pero sí que nos transmitió desde pequeños ese sentimiento cadista. Afirmó que a pesar de ir de un sitio a otro siempre ha mantenido ese sentimiento. Aseguró que su padre “hizo mucho por ello y en todos los años en distintos equipos siempre que podía volvía a la ciudad para mantener ese vínculo. Puedo decir orgulloso que soy gaditano y he podido vivirlo”.

El jugador gaditano explicó que está muy feliz y expresó que “el Cádiz CF es el club de mi vida, pero la verdad es que no he sentido nada como lo que estoy sintiendo en el Murcia. Siento que he encajado en un sitio en el que no es fácil llegar y que te acojan como lo han hecho conmigo, así que estoy super agradecido”. También afirmó que cuando sale a la Condomina (denominado estadio Enrique Roca) se siente “muy respaldado, desde el primer momento en el que llegué la afición tenía ganas de que me fuese bien y así me lo han transmitido. No puedo pedir nada más, con la gente siento esa conexión que necesitaba y estoy muy contento”.