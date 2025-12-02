Copa del Rey: Garitano desliza el plan del Cádiz CF para el partido contra el Real Murcia

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, mostró las ganas de seguir avanzando en la Copa del Rey durante la rueda de prensa previa al partido contra el Real Murcia de la segunda eliminatoria que se disputa el miércoles 3 de diciembre en el estadio Enrique Roca (Nueva Condomina) desde las 20:00 horas. Sin embargo, el técnico advirtió de la dificultad del envite y del potencial del rival pese a militar en Primera Federación. Aseguró que el cuadro pimentonero "es de los equipos más en forma" de su categoría.

Para el equipo amarillo no hay otro objetivo que no sea pasar de ronda como recalcó Garitano en la previa del encuentro que se juega a mitad de semana. El entrenador lo explicó bien claro en su comparecencia: "Es una competición ilusionante y queremos pasar de eliminatoria en un partido que será difícil".

El 'mister' no se confía lo más mínimo. Subrayó que el Cádiz CF tendrá que ofrecer una versión solvente para poder seguir avanzando en el torneo. "Tendremos que hacer las cosas bien" para pasar. El segundo cruce, como el primero, se dirime a partido único y el cuadro gaditano vuelve a ejercer de visitante.

Respecto a las bajas, el técnico expuso los motivos de las ausencias. "Suso y Ontiveros siguen siendo baja, Iza también tiene molestias y no viajará. Aún se siguen haciendo pruebas a Bojan (Kovacevic) para saber el alcance de la lesión. Viajan varios canteranos y jugadores del primer equipo que necesitan minutos". Al hacer referencia a la necesidad de minutos que tienen algunos futbolistas, desveló su idea de hacer rotaciones. Ese parece ser el plan si se tiene en cuenta que se trata de un encuentro en medio de dos compromisos ligueros.

A la hora de hacer un análisis del Real Murcia, Garitano reconoció que se trata un adversario bastante complicado. "Tiene futbolistas que conocemos y podrían estar en otra categoría".

Así, el preparador del conjunto amarillo no ve nada fácil el partido mientras espera a un rival que tratará de aprovechar su condición de anfitrión. Vaticinó sobre el Real Murcia que "querrá ser fuerte en su campo porque tiene un equipo para pelear por el ascenso".