El Real Murcia, el segundo equipo al más veces se ha enfrentado el Cádiz CF a largo de su historia

El destino cruza los caminos del Cádiz CF y el Real Murcia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se resuelve a partido único en el estadio Enrique Roca (Nueva Condomina) el miércoles 3 de diciembre (a partir de las 20:00 horas). El sorteo deparó un enfrentamiento que supone un clásico, aunque hace casi diez años que no se ven las caras.

La última vez que se midieron sobre el césped fue el 28 febrero de 2016 cuando el Cádiz CF se impuso por 1-2 con goles marcados por David Sánchez y Abel Gómez. Aquel año, el Real Murcia quedó subcampeón del grupo 4 de Segunda División B y el Cádiz CF cuarto, y el que subió a la categoría de plata fue el equipo amarillo de la mano de Álvaro Cervera tras au aterrizaje en la recta final de temporada.

El Real Murcia se convierte en el segundo rival al que más veces se ha enfrentado el conjunto amarillo a lo largo de su historia. Con el envite programado para el primer miércoles de diciembre, son 66 los partidos oficiales disputados entre ambas escuadras. El primero fue hace justo 90 años (el 17 de noviembre de 1935). El balance es de 20 victorias de los amarillos, 30 derrotas y 15 empates, con 74 goles a favor y 95 en contra. El saldo en 33 visitas es de siete triunfos, el mismo número de empates y 19 varapalos.

El único antecedente copero entre pimentores y gaditanos se remonta a la campaña 2015-16, también a partido único y con triunfo (0-1) de los amarillos gracias al tanto que anotó Hugo Rodríguez.

Una década después, los dos conjuntos protagonizan un duelo que había quedado congelado en el tiempo. Con ese nuevo choque, el Real Murcia iguala al Tenerife como segundo adversario al que más veces se ha enfrentado el Cádiz CF, con 66 encuentros en ambos casos.

El equipo con el que más veces se ha citado en el terreno de juego el cuadro amarillo es el Granada con 73 encuentros que serán 74 cuando compitan por los tres puntos en el estadio Nuevo Mirandilla en la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion, en el partido encuadrado dentro de la 23ª jornada fijado para el fin de semana del 25-26 de enero de 2026.