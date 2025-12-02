La reflexión del capitán del Cádiz CF: "Necesaria para todos"

El Cádiz CF salió a flote en un momento muy complicado para poner freno a una crisis de resultados que había generado comeduras de coco en el vestuario. Después de seis capútulos consecutivos sin ganar, con sólo 3 puntos de 18, el conjunto amarillo dio un golpe encima de la mesa con la victoria (1-2) en el terreno del Córdoba en el duelo andaluz correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El triunfo no pudo ser más oportuno porque otro fin de semana más sin vencer hubiese prolongado la dinámica negativa. Aunque un empate fuera de casa suele ser un biuen resultado, en este caso no hubiese sido suficiene dada la preocupante deriva de los últimos tiempos.

La victoria tapó una herida que cicatrizará del todo en el caso el regreso a la senda de la regularidad en plena recta final de la primera vuelta.

Una vez confirmada la exitosa visita a la capital cordobesa, el capitán del Cádiz hizo una breve valoración a través de su cuenta de X (antes twitter). Álex Fernández desempeña un rol secundario en los últimos tiempos en los que apenas juega por decisión técnica. El centrocampista trabaja y está preparado para aportar cuando el entrenador decida darle minutos. Mientras, ayuda en el vestuario ejerciendo el papel que le corresponde como el jugador de mayor antigüedad en la plantilla. Recorre su novena temporada (en principio la última) como cadista con cerca de 300 partidos a sus espaldas.

El medio ocupó plaza en el banquillo el pasado domingo aunque no llegó a saltar al césped. No jugó pero manifestó su alegría por un triunfo que es más importante que cualquier otro debido a la situación complicada.

Álex Fernández dio un enorme valor a los tres puntos conseguidos en el Nuevo Arcángel. "Victoria más que necesaria para todos", relexionó el 8 del equipo amarillo, que destacó la capacidad de "saber sufrir y competir" antes de lanzar un guiño a la afición: "Siempre arropados por vosotros es más fácil".

El madrileño remató su mensaje con palabras dirigidas a la plantilla. "Este grupazo se lo merecía! Vamos equipo!". El capitán era consciente de la relevancia de la victoria obtenida un mes y medio después de la anterior.