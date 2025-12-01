Venta de entradas para el Cádiz CF -Racing: conozca todos los detalles de la promoción del club
Cada abonado podrá retirar tres localidades al precio de una
La planificación del Cádiz CF, marcada por la Copa del Rey
El próximo domingo 7 de diciembre, el Cádiz CF recibirá en el estadio Nuevo Mirandilla al Racing de Santander, a partir de las 14:00 horas, en un partido correspondiente a la jornada 17ª de LaLiga Hypermotion en la que el equipo amarillo pondrá a prueba su mejoría contra uno de los adversarios más poderosos, que de hecho va segundo empatado a puntos con el líder, el Deportivo.
Para este encuentro, se ha lanzado una promoción especial para abonados, que podrán retirar tres entradas al precio de una, disponible hasta las 20:00 horas del jueves 4 o hasta agotar existencias. La promoción arrancó este lunes a las 13:00 horas.
Los precios habituales de las localidades son los siguientes:
Tribuna alta: 80€
Tribuna baja: 95€
Preferencia baja: 60€
Preferencia alta: 50€
A partir del viernes, las entradas se pondrán a la venta para el público en general, desapareciendo la promoción reservada para los abonados del Cádiz CF.
La venta será exclusiva por internet a través de https://entradas.cadizcf.com. Para más información, los aficionados pueden contactar con el teléfono 956 00 00 11.
El horario de atención al socio es el siguiente:
Lunes: 16:00 a 18:00 horas.
De martes a viernes: de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Sábado: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingo: de 10:00 horas hasta el inicio del encuentro.
También te puede interesar
Lo último