Venta de entradas para el Cádiz CF -Racing: conozca todos los detalles de la promoción del club

El próximo domingo 7 de diciembre, el Cádiz CF recibirá en el estadio Nuevo Mirandilla al Racing de Santander, a partir de las 14:00 horas, en un partido correspondiente a la jornada 17ª de LaLiga Hypermotion en la que el equipo amarillo pondrá a prueba su mejoría contra uno de los adversarios más poderosos, que de hecho va segundo empatado a puntos con el líder, el Deportivo.

Para este encuentro, se ha lanzado una promoción especial para abonados, que podrán retirar tres entradas al precio de una, disponible hasta las 20:00 horas del jueves 4 o hasta agotar existencias. La promoción arrancó este lunes a las 13:00 horas.

Los precios habituales de las localidades son los siguientes:

Tribuna alta: 80€

Tribuna baja: 95€

Preferencia baja: 60€

Preferencia alta: 50€

A partir del viernes, las entradas se pondrán a la venta para el público en general, desapareciendo la promoción reservada para los abonados del Cádiz CF.

La venta será exclusiva por internet a través de https://entradas.cadizcf.com. Para más información, los aficionados pueden contactar con el teléfono 956 00 00 11.

El horario de atención al socio es el siguiente:

Lunes: 16:00 a 18:00 horas.

De martes a viernes: de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Sábado: de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Domingo: de 10:00 horas hasta el inicio del encuentro.