La planificación del Cádiz CF, marcada por la Copa del Rey

Entrenamiento del plantel cadista este lunes en El Rosal.

El Cádiz CF hace frente a una semana muy diferente a la habitual en la que tendrá dos encuentros además del que disputó el domingo en Córdoba. El regreso de la Copa del Rey marca la planificación de los amarillos con un incómodo desplazamiento para jugar el miércoles en Murcia.

Hay doble preparación para el Cádiz CF porque el torneo del ko trae de la mano la próxima jornada de Liga con la presencia del Racing de Santander en el Nuevo Mirandilla, que no es poca cosa por su potencial. Gaizka Garitano tendrá que repartir minutos para dosificar a sus pupilos ante la carga de encuentros.

La planificación consta de cinco sesiones en las instalaciones de El Rosal:

Lunes: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 4, puerta cerrada).

Martes: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 4, puerta cerrada).

Miércoles: Real Murcia - Cádiz, a las 20:00 horas (Copa del Rey)

Jueves: Descanso.

Viernes: Entrenamiento a las 10:30 horas en el estadio.

Sábado: Entrenamiento a las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva (Campo 4, puerta cerrada).

Domingo: Cádiz – Racing Santander, a las 14:00 horas (Jornada 17 de Laliga Hypermotion).

La Copa del Rey permitirá al Cádiz CF dar minutos a los menos habituales y que algún canterano tenga protagonismo en el once y la convocatoria, como sucedió en la primera eliminatoria contra el UCAM Murcia (1-3). Ahora el equipo cadista regresa a la misma ciudad pero para enfrentarse al histórico Real Murcia, que milita en el grupo 2 de Primera Federación y que después de un pésimo inicio de Liga, ahora se asoma por los puestos nobles.