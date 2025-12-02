Copa del Rey: cinco bajas y cuatro jugadores del filial en la convocatoria del Cádiz CF

La plantilla del Cádiz CF desarrolló el martes 2 de diciembre el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de realizar el largo desplazamiento que le lleva a enfrentarse el miércoles al Real Murcia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Después de visitar con éxito al Córdoba el pasado domingo 30 de noviembre (victoria por 1-2), el equipo amarillo sólo ha tenido dos sesiones para preparar la cita copera.

La expedición cadista viaja a territorio murciano con 24 efectivos y el objetivo de conseguir el pase a la siguiente ronda. Gaizka Garitano no puede contar con cinco futbolistas del primer equipo y completa la convocatoria con varios jugadores del filial.

La bajas afectan sobre todo a la defensa. Iza Carcelén se queda en tierra por una molestias que aconsejan prudencia. El lateral se ahorra un largo trayecto y se centra en el choque liguero del próximo domingo frente al Racing de Santander. Fali continúa sin debutar esta temporada tras recaer a principios de noviembre de la lesión de rodilla por la que tuvo que pasar por el quirófano a mediados de septiembre. En el caso de Bojan Kovacevic está pendiente de las pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión de rodilla que sufrió hace un par de días en el terreno del Córdoba.

Tampoco están aptos para aportar Suso y Javier Ontiveros. El gaditano no volverá a jugar hasta 2026 y el marbellí no termina de dejar atrás los problemas de pubis que le impiden estar a tope.

El preparador cadista se lleva a Murcia a los veinte jugadores disponibles del primer equipo más otros cuatro del filial: el portero Fer Pérez, el lateral derecho Juan Díaz, el defensa central Noah y el extremp Ismael Álvarez. El técnico se verá obligado a hacer un descarte porque en el acta sólo pueden ser inscritos 23 futbolistas. Lo normal es que sea el portero el que se quede fuera.

La lista de convocados está formada por David Gil, Víctor Aznar, Fer Pérez, Alfred Caicedo, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Noah, Mario Climent, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Álex Fernández, Yussi Diarra, Sergio Ortuño, Joaquín González, Efe Aghama, Brian Ocampo, Iuri Tabatadze, José Antonio de la Rosa, Ismael Álvarez, Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.