Copa del Rey: Árbitro rumano para el partido Real Murcia - Cádiz CF

Las designaciones arbitrales son anunciadas esta temporada 2025-26 un día antes de los partidos y el martes 2 de diciembre se conoció el nombre del colegiado encargado de dirigir el encuentro entre el Real Murcia y el Cádiz CF correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que disputa el miércoles en el estadio Enrique Roca (Nueva Condomina) a partir de las 20:00 horas.

El duelo que libran pimentoneros y gaditanos ya tiene asignado un responsable para decidir sobre las acciones que de desarrollen en el terreno de juego. El juez elegido es para la cita copera es Sergiu Claudiu Muresan Muresan, árbitro nacido hace 34 años en Baia Mare (Rumanía) que además de la nacionalidad de su país posee también pasaporte español. Es abogado, reside en Elche y pertenece al comité valenciano.

Muresan recorre su segunda temporada en la categoría de plata y ha pitadodos dos encuentros con participación del Cádiz CF. La primera vez en la penúltima jornada de la pasada temporada 2024-25, cuando los amarillos golearon al Huesca en el Nuevo Mirandilla (4-0). La segunda fue ya en el presente curso 2025-26, con derrota en casa de los gaditanos frente al Burgos (1-3) en el choque que formó parte del décimo capítulo.

En su primera campaña en Segunda División, el colegiado hispano-rumano mostró 105 cartulinas amarillas en 23 partidos (4,5 por encuentro) y ocho tarjetas rojas (0,3). En el actual ejercicio, el segundo en la división de plata, acumula 28 amonestaciones (3,5 de media) y una expulsión (0,1) en ocho partidos oficiales.