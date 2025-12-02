El Cádiz CF logra en un partido los mismos puntos que en las seis jornadas anteriores y respira en la clasificación

El Cádiz CF logró en el campo del Córdoba una victoria muy importante por varios motivos. El 1-2 deparó consecuencias positivas en el 16º capítulo de LaLiga Hypermotion. Devolvió la alegría al equipo y a una afición que no lo pasaba bien los últimos tiempos. Seis jornadas seguidas sin ganar eran demasiadas hasta que por fin llegaron esos tres puntos de oro en la visita al Nuevo Arcángel.

El conjunto amarillo se liberó, consiguió romper la dinámica negativa e hizo algo más que refleja el indiscutible valor del triunfo. Desde la novena jornada en la que alcanzó el liderato tras un excelente arranque de curso, no hacía más que perder posiciones hasta llegar a la octava. De no haber ganado en Córdoba, se habría mantenido en la misma plaza en caso de empate o caído hasta la undécima con una derrota que hubiese agrandado la herida.

Vencer es lo que vale a la hora de la verdad. El Cádiz CF hizo en un solo partido la misma facturación de puntos que en los seis encuentros anteriores. Y el ansiado retorno a la victoria tuvo un efecto inmediato.

Pero el equipo entrenado por Gaizka Garitano no sólo frenó la caída sino que por primera vez escaló y pasó del octavo al séptimo puesto que arrebató precisamente al Córdoba. Acredita una cuenta de 24 puntos y está a un solo peldaño y un punto del sexto lugar que ocupa el Castellón con 25 tras su triunfo en casa (1-0) sobre la Unión Deportiva Las Palmas y el quinto que habita el Burgos también con 25 después de perder (1-0) en el terreno del Ceuta.

Con su victoria, el Cádiz CF no sólo sube una posición y se mantiene en la pelea por el acceso a la fase de ascenso a Primera División sino que además se aleja de la zona de descenso. Un varapalo ante la escuadra verdiblana le hubiese dejado a sólo tres puntos de la 19ª plaza que ocupa el Andorra con 18. El cuadro gaditano dispone de una renta de seis puntos sobre el pozo que le aporta algo de tranquilidad. El primer objetivo de amarrar en la permanencia antes de poder pensar en un reto más ambicioso.

Lo que sí queda algo más lejos es el ascenso directo, del que Cádiz CF está a ocho puntos. Mandan en la tabla el Deportivo de La Coruña (líder) y el Racing de Santander (segundo), ambos con 32.