La cara más temible del Racing que visitará al Cádiz CF

El Real Racing de Santander volvió a demostrar el domingo la gran pegada que tiene arriba en la victoria por 4-0 ante el Eibar en los Campos de Sport, de los que dos tantos fueron, una vez más, a balón parado. El equipo de José Alberto López, en un partido que no fue ni mucho menos el mejor en cuanto a fluidez con el balón, consiguió, a través de un Íñigo Vicente espectacular, golear al elenco armero. Es la cara más fresca de los cántabros a la espera de visitar al Cádiz CF.

Hasta el minuto 33 el Racing no fue capaz de juntar los pases por dentro que habitualmente le da frutos en forma de goles, gracias, en gran medida, a un buen planteamiento táctico de Beñat San José que, a través de marcajes individuales por todo el terreno de juego, dejó a los cántabros sin ideas futbolísticas.

Sin embargo, en una acción combinada buena entre los jugadores de ataque de los montañeses, Peio Canales avisó a Magunagoitia de que el primero del partido podía estar cerca y, tres minutos más tarde, Vicente lo confirmó.

A partir de ahí el Eibar se vino abajo y antes del descanso Vicente, desde la esquina, sirvió un balón para que Villalibre anotara el segundo del encuentro y encaminase el partido a favor de los santanderinos.

Con ese tanto del delantero vasco, y el posterior de Javi Castro, el Racing acumula cuatro jornadas consecutivas anotando a balón parado, con once goles de este tipo en lo que va de liga. Es un dato sorprendente, ya que, por ejemplo, la temporada pasada, sobre todo al principio, era un debe que tenía el equipo de José Alberto.

Con el 'hat trick' de asistencias de Vicente en el encuentro de ayer, que le hizo participar en todos los tantos de su equipo, el de Derio se convierte en el primer futbolista de LaLiga Hypermotion en llegar a dobles dígitos en asistencias.

Además, con el nuevo tanto de Asier Villalibre, el futbolista cedido por el Alavés también consigue ser el primero en llegar a los diez tantos de Segunda División, lo que le convierte pichichi en solitario.

De hecho, el delantero ya ha conseguido batir, y por mucho, su mejor temporada goleadora en el fútbol profesional, que hasta el momento había sido de seis tantos con el Alavés en Segunda División la temporada 2022-23, año que consiguió el ascenso.

Por otro lado, el Racing ha vuelto a batir otro registro, y es que es la primera vez, desde la temporada 1949-1950, que consigue enlazar las dieciséis primeras jornadas de competición con gol. En aquel año, el conjunto cántabro, también en Segunda, consiguió ascender a Primera.

Del mismo modo, el conjunto de José Alberto ha conseguido sumar una nueva portería a cero y es que, desde octubre de 2024, no conseguía dos victorias consecutivas sin encajar.

Con la victoria, y el empate de Almería y derrota de Las Palmas, el Racing y el Deportivo de La Coruña, colíderes con 32 puntos, dejan a sus inmediatos perseguidores a tres puntos, mientras que se queda a ocho puntos del séptimo, el Cádiz, equipo que visitará esta semana.