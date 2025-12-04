El regreso de Idrissi

Queda menos de un mes para el comienzo del mercado de invierno que traerá novedades en numerosos equipos de Primera División y Segunda, incluido el Cádiz CF. El primer refuerzo del conjunto amarillo será el delantero Jerónimo Dómina, que ya ha pasado el reconocimiento médico y aterrizará tras acabar contrato con la Unión Santa Fe (Argentina).

La entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla hará más incorporaciones en el ecuador de la temporada 2025-26 con la vista puesta en el segundo tramo, el más importante porque será cuando se definan las posiciones definitivas en la Liga. El presidente, Manuel Vizcaíno, dijo en noviembre que el Cádiz CF tiene plantilla para pelear por un puesto en la fase de ascenso. Si el club hace un esfuerzo en enero, podría apuntalar esa aspiración de luchar por el objetivo más ambicioso.

Las entradas estarán condicionadas por las salidas que se puedan producir y los puestos en los que haya huecos por cubrir. Pero el Cádiz CF es uno más de los muchos equipos en los que se esperan novedades durante el primer mes de 2026.

Uno de los nombres que suenan en el mercado es el de un futbolista con pasado en el conjunto gaditano. Oussama Idrissi formó parte de la plantilla en la segunda parte de la campaña 2021-22 cedido por el Sevilla. El extremo ayudó a conseguir la permanencia en Primera con su aportación en 13 partidos de Liga.

El neerlandés regresó al club del Sánchez Pizjuán y se especuló con la posibilidad de que volviese al Cádiz CF en el curso 2022-23 pero en aquella ocasión la cesión fue al Feyenoord. Tras su nuevo retorno al cuadro hispalense, se desvinculó de manera definitiva y desde septiembre de 2023 pertenece al Pachuca (México), con el que está vinculado hasta el 30 de junio de 2028.

Idrissi cuenta con opciones de volver al fútbol español en el mercado de invierno pero no al Cádiz CF. Si regresa es para jugar en Primera y ese caso sería al Real Oviedo, que pertenece al grupo Pachuca como el equipo mexicano en el que milita. Fox Sports informa de la posible llegada de Idrissi al cuadro carbayón. Sería en trasvase entre dos escuadras del mismo propietario. El equipo asturiano es el colista de Primera con sólo 9 puntos en 14 jornadas, aunque está a tres de la salvación.