La Copa del Rey confirma una urgencia del Cádiz CF en el mercado de invierno mientras se pueden producir salidas

El Cádiz CF se estrelló en la Copa del Rey al caer en la segunda eliminatoria disputada a partido único en el estadio Enrique Roca. A pesar de que el equipo amarillo milita en una categoría superior al Real Murcia (Segunda División - Primera Federación), el enfrentamiento se igualó al jugarse en el campo del cudro pimentonero. De hecho, el conjunto local se creció delante de su afición y ganó 3-2.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano no esuvo a la altura, sobre todo en una nefasta primera mitad en la que recibió tres goles. El 3-0 al descanso fue una distancia insuperable. Que un rival de una división inferior marque tres tantos en una sola mitad deja en mal lugar al equipo que los sufre.

El Cádiz CF naufragó en una noche gélida y cuando quiso reaccionar ya fue tarde. Se llevó un varapalo sin mayores consecuencias porque lo realmente importante es la Liga, pero entre otras cosas quedó de manifiesto el problema en la defensa cuando no están los primeros espadas.

La carencia más grave está en el eje de la zaga, ocupada en Murcia sin demasiaro éxito por Jorge Moreno y Pelayo Fernández. El Cádiz CF parece abocado a retocar esa zona en el mercado de invierno para intentar ser más fuerte en el segundo tramo del campeonato. Con Fali y Bojan Kovacevic fuera de combate (a la espera de conocer con exactitud el estado de la rodilla dañada del jugador serbio), Iker Recio es el único que hasta la fecha ofrece un rendimiento acorde a lo esperado.

El club podría necesitar más de un central en enero si además se produce una salida. Según Ángel García, el Real Murcia, que puja por el ascenso a Segunda está interesado en Jorge Moreno para la segunda parte del curso.

Puede haber alguna entrada más en esa posición si Pelayo Fernández cambia de aires en la periodo invernal. El zaguero cedido por el Rayo Vallecano está jugando muy poco cuando la idea que que tuviese minutos. Suma con los amarillos sólo tres participaciones en la Liga más dos en la Copa. Si en enero se rompe su contrato de cesión (regreso al Rayo para ser cedido a otra escuadra), la entidad cadista se vería abocada a apuntalar aún más el centro de la defensa.

A la espera de próximas novedades en el ecuador del presente ejercicio liguero, o Jorge Moreno o Pelayo Fernández compartirán un sitio con Iker Recio (o se repartirán su presencia en el once) en el centro de la zaga para cubrir las ausencias de Fali y Kovacevic.