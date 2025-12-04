Real Murcia - Cádiz CF: la sanción a la que se enfrenta Moussa Diakité tras la roja directa que vio en la Copa del Rey

El Cádiz CF cayó frente a un equipo de una división inferior en el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado la noche del pasado miércoles 3 de diciembre en el estadio Enrique Roca. El conjunto amarillo fue sorprendido por un Real Murcia que, bajo el cobijo de su hogar, puso más ganas y venció 3-2.

La Copa está sujeta a sorpresas que se suceden cada temporada y el equipo de Gaizka Garitano se despidió en el segundo cruce. ras verse por debajo por un contundente 3-0 en la primera mitad, los dos goles de la segunda resultaron insuficientes. Los amarillos llegaron a la recta final con opciones de forzar la prórroga. Apretaron de lo lindo pero no lograron ese tercer tanto que hubiese prolongado el duelo 30 minutos más.

En los últimos instantes apareció el nerviosismo cuando el cuadro local defendía la victoria y el Cádiz CF buscaba el empate. Hubo algún rifirrafe que no pasó a mayores.

En esos momentos encaminados al desenlace, el árbitro expulsó a Moussa Diakité. El centrocampista había siso amonestado en el minutos 84 "por derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón", expuso en el acta el el colegiado Sergiu Muresan Muresan. En el 96, en el tiempo de prolongación, el juez de la contienda expulsó al futbolista del Cádiz CF.

La tarjeta roja no fue por una segunda amarilla. Fue una expulsión con roja directa "por golpear con la mano en la cara de un contrario no estando el balón en juego" explicó en el acta el árbitro perteneciente al comité valenciano. Muresan vio la acción con claridad y no dudó en tomar una medida drástica.

Moussa Diakité se dispone a recibir la correspondiente sanción. Al tratarse de una expulsión directa, la cuestión es si el castigo lo debe cumplir en LaLiga Hypermotion.

La Liga y la Copa son competiciones que no tienen nada que ver organizada por dos entidades diferentes. Eso supone que si un jugador es expulsado en un partido copero, la sanción la cumple en esa competición salvo en una excepción. Si el castigo que sufre el jugador es de cuatro encuentros o más, entonces si debe debe cumplirlo en partidos que le toque sea de Liga o Copa.

Salvo sorpresa, no parece que el medio del conjunto gaditano vaya a ser sancionado con cuatro o más partidos, por lo que todo apunta a que estará disponible para el choque liguero contra el Racing de Santander programado para el domingo 7 de diciembre (17ª jornada). Todo apunta a que la sanción sólo afectará al torneo copero al que el Cádiz CF volverá la próxima temporada 2026-27.