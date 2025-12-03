Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Real Murcia de la Copa del Rey

David Gil (1) Poco pudo hacer para evitar los goles e hizo alguna parada que evitó una derrota más abultada.

Caicedo (0) El lateral no ofreció su mejor versión en una noche problemática para la defensa.

Jorge Moreno (0) No anduvo fino, superado por los atacantes locales.

Pelayo Fernández (0) Los rápidos delanteros rojillos le hicieron pasar un mal día.

Raúl Pereira (0) Por su banda llegó buena parte del peligro de los pimentoneros. Le faltó consistencia.

Joaquín González (0) No aprovechó la titularidad y ahora deberá buscar minutos en la Liga

Álex Fernández (1) Puso algo de criterio en la segunda mitad aunque tiró muy mal el penalti que hubiese dado más vida al equipo

Diarra (1) Fue de menos a más. Definió muy en su gol y estuvo cerca de marcar otro.

Tabatadze (0) Acelerado, con malas decisiones y sin acierto en la definición. Sólo jugó la primera mitad.

Efe Aghama (0) Un chispazo y poco más en una noche aciaga.

García Pascual (0) Una isla el ataque, muy aagado, espeso con la pelota.

Moussa Diarra (1) Dio solidez al centro del campo cuando entró al principio de la segunda parte.

Ismael Álvarez (1) El extremo del filial jugó toda la segunda parte cuando más complicada estaba el partido. Puso intensidad y dispuso de una ocasión.

Dawda (2) Se notó su presencia desde el primer instante. Le hicieron un penalti y más adelante marcó un gol.

Roger Martí (2) No marcó pero tuvo mucha influencia en el juego al participar en los dos tantos del equipo amarillo.

Ortuño (s.c.) Aire fresco en el último cuarto de hora de partido.