El Cádiz CF despierta tarde en Murcia y se despide de la Copa del Rey (3-2)

El Cádiz CF se despidió de la Copa del Rey tras ser eliminado con todo merecimiento por el Real Murcia, un rival de una categoría inferior que puso más empeño en una fría noche en el estadio Enrique Roca. El 3-2 fue el reflejo de dos partes bien diferenciadas. La primera, un desastre absoluto con tres goles en contra que a la postre fueron insalvables. La segunda, una reacción insuficiente con dos tantos y un penalti fallado. En resumen, adiós al torneo y a pensar al cien por cien en la Liga.

La segunda unidad por la que apostó el entrenador fracasó hasta tal extremo que el propio técnico hizo cuatro modificaciones a mitad de partido para intentar lo que difícilmente ya tenía solución.

Gaizka Garitano presentó una alineación completamente nueva en relación al reciente envite liguero ante el Córdoba. Aprovechó al máximo sus recursos y le dio la oportunidad a los once futbolistas que el pasado domingo empezaron en el banquillo. Eso sí, con un dibujo diferente. En lugar de dos delanteros puros, esta vez se inclinó por uno, Álvaro García Pascual, con Yussi Diarra en tres cuartos de enlace entre la media y la zona más adelantada.

Desde los compases iniciales quedó claro que el equipo rojillo no lo iba a poner nada fácil. En el minuto 3, Ekain dio el primer aviso con un cabezazo fuera tras un balón colgado al área en el saque de una falta. Replicó de inmedito el equipo amarillo en una jugada ensayada que culminó con un tiro desviado de Iuri Tabatadze.

Los visitantes trataron de adueñarse de la pelota aunque se toparon con la resistencia de un adversario que cerró espacios en su parcela. En el 11, Efe Aghama se internó por la izquierda y su centro al corazón del área no lo alcanzó Diarra por poco.

El aparente control de los gaditanos se fue el traste en poco tiempo con dos goles en contra en un abrir y cerrar de ojos. En el minuto 14, los locales cobraron ventaja en el marcador con un remate a bocajarro de Alex Schalk al aprovechar un balón suelto dentro del área. No quedó claro si el balón había entrado pero el árbitro disipó las dudas al conceder el tanto.

Lejos de reaccionar con el 1-0, el Cádiz CF acusó el golpe y se vino abajo de forma alarmante con una doble debilidad: mental y futbolística. La defensa empezó a hacer aguas y los pimentoneros se agigantaron hasta tal punto que no tardaron en hacer el segundo. Antes, en el 16, Schalck se quedó solo en el área y su disparo se marchó fuera. No falló en el 20 el ex cadista Pedro Benito tras recibir de un hiperactivo Schalk. El delantero gaditano firmó el 2-0 y puso contra las cuerdas a un conjunto amarillo desnortado al que se le puso la eliminatoria muy cuesta arriba.

Fue entonces, tras verse arrollado, cuando el Cádiz CF se puso a intentar lo más difícil. Se quedó en eso, en una mera tentativa sin la más mínima pegada y algunos jugadores desganados. La remontada pareció imposible no porque no tuviese tiempo sino por su escasa eficacia en ataque. Le costó generar peligro y cuando lo logró no vio puerta al contrario que su contricante. En el 27, Tabatadze tiró fuera. En el 33, el disparo de Diarra estrelló el cuero contra un zaguero. En el 35, Joaquín González, solo en el área, llevó la pelota a las manos del guardameta con un inocente testarazo. En el 43, el que lanzó desviado fue Ález Fernández. Y a todo esto, sin noticias de García Pascual.

Todo lo que falló el Cádiz CF lo acertó el Real Murcia. Justo antes del descanso, David Vicente se plantó más solo que la una en la línea del área grande y desde allí soltó un zapatazo con el marcó el 3-0. Un golazo que empezó a esbozar un resultado sonrojante para un equipo amarillo obligado a reaccionar en la segunda mitad.

Muy poco contento debía estar Garitano para hacer cuatro sustituciones en el intermedio. Entraron Moussa Diakité, Ismael Álvarez, Dawda y Roger Martí y se quedaron en la caseta Joaquín González, Tabatadze, Efe Aghama y García Pascual.

Con todo perdido, el Cádiz CF salió a atacar sin rodeos y tres minutos después de la renudación un claro penalti por derribo sobre Dawda dentro del área lo desperdició Álex Fernández con un pésimo lanzamiento al centro de la portería que permitió a Piñeiro despejar la pelota con una pierna.

No había otra solución que seguir insistiendo y el 53 marcó Yussi Diarra con un derechazo raso y cruzado tras una asistencia de Roger Martí. 3-1 y más de media hora por delante, aunque los amarillos se mostraron espesos pese a que acumularon hombres en la misión ofensiva. En el 63, un remate a bocajarro de Diarra a la salida de córner lo sacó el guardameta 'in extremis'. En pleno asedio, Ismael Álvarez disparó fuera casi sin ángulo.

El Cádiz CF tuvo que arriesgar al máximo, con tres defensas y dos carrileros. Una especie de ruleta rusa que no salió terminó de salir bien. La desventaja era muy amplia. Dejó espacios y los de casa pudieron marcar más goles. En el 69, una volea de Pedro Benito desde el corazón del área no llevó de milagro el esférico al fondo de la portería. Casi sin respiro, David Gil repelió el cuero tras un remate de Flakus.

Los amarillos apretaron de lo lindo en la recta final y se colocaron a un solo tanto del empate cuando Dawda aprovechó un pase de Roger Martí para poner el 3-2 en el minuto 77. Había tiempo para uno más, pero el cuadro local se defendió como gato panza arriba. En el alargue, gol anulado a Roger Martí por fuera de juego y poco más. La Copa queda aparcada hasta la próxima temporada.

Ficha técnica

Real Murcia: Piñeiro, David Vicente, Carmona, Alberto González, Cristo, Isi Gómez, Antonio David, Schalk, PedroLeón (Sekou, 56'), Pedro Benito y Ekain (Flakus, 66').

Cádiz CF: David Gil, Caicedo, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Joaquín González (Moussa Diakité, 46'), Álex Fernández, Diarra (Ortuño, 77'), Tabatadze (Ismael Álvarez, 46'), Efe Aghama (Roger Martí, 46') y García Pascual (Dawda, 46')

Goles: 1-0 (14’) Schalk. 2-0 (20’) Pedro Benito. 3-0 (45'+3) David Vicente. 3-1 (53' ) Diarra. 3-2 (77') Dawda.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (comité valenciano. Expulsó al jugador visitante Moussa Diakité (96’). Amonestó a los locales Carmona (45’) y Palmberg (96’)y al visitante Ismael Álvarez (90’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio Enrique Roca ante 10.442 espectadores.