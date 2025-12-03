Garitano: "En el primer tiempo no hemos estado a la altura"

Rueda de prensa de Gaizka Garitano después de la derrota de Cádiz CF en el feudo del Real Murcia (3-2), donde su equipo hizo el ridículo en la primera parte y trató de arreglarlo en una segunda en la que tampoco estuvo a la altura. De ahí al adiós a la Copa del Rey. Un equipo de Primera Federación desnuda los problema de los amarillos.

Valoración de lo acontecido. "En el primer tiempo cada vez que llegaban hicieron gol. No estuvimos bien. Lo sucedido ha sido muy abultado para lo que había pasado en el primer tiempo. Con un 3-0 era ya muy complicado. En la segunda parte hemos tenido ocasiones y hemos podido empatar, y tuvimos un penalti que hemos fallado".

El preparador del Cádiz CF no echó más gasolina al incendio de la Copa, apostando por un análisis poco crítico. "El Murcia es de los mejores equipos de Primera RFEF y en el primer tiempo no hemos estado bien. En la segunda parte nos repusimos y pudimos remontar. Hicimos dos goles y tuvimos un penalti que fallamos", reiteraba el técnico vasco.

Garitano separa la Liga de la Copa al afirmar que "lo sucedido no afecta nada". "En Córdoba fue todo bien y hoy hemos perdido. En el primer tiempo no hemos estado a la altura y en el segundo era ya tarde", añadiendo que "para nosotros lo prioritario es la Liga y tenemos que repartir minutos".

Sobre la expulsión de Moussa, explicó lo siguiente: "Ha sido fruto del nerviosismo. En el segundo tiempo hemos estado a punto de remontar, y llegó esa tangana. No ha pasado nada del otro mundo".

Y para acabar, valoración favorable al canterano Ismael Álvarez. "Ha estado bien. Es un chico que viene entrenando con nosotros y ha jugado 45 minutos, que han sido los mejores momentos del equipo".