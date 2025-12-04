El golazo que puede sacar a Moussa Diakité del Cádiz CF

Moussa Diakité (22 años) acapara el foco en el Cádiz CF en las últimas fechas. Más allá de la expulsión que sufrió en la recta final del encuentro ante el Real Murcia correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el pivote defensivo sobresalió en el partido de Liga (16ª jornada) contra el Córdoba.

El medio desempeñó un papel fundamental en el retorno a la victoria (1-2) que tanto necesitaba el equipo amarillo después de una inquietante travesía de seis capítulos consecutivos sin ganar. No sólo desarrolló un trabajo portentoso en la medular sino que además marcó un golazo por la escuadra tras soltar un zurdazo lejano al comienzo de la segunda mitad que en ese momento se traducía en el 0-2.

El hermoso tanto, el primero en su cuenta de la temporada 2025-26, fue un golpe certero que ayudó a la consecución del triunfo. El futbolista perforó la portería contraria pocos días antes de que se conozca la convocatoria de Malí para la Copa de África que se disputa en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Moussa Diakité se reivindicó con una diana de bella factura y además realizó una labor encomiable en la medular. Un partidazo que, unido a su emergente trayectoria, pueda llamar la atención de seleccionador del combinado de su país, Tom Saintfiet.

El jugador del Cádiz CF participó con su país (selección sub'23 de Malí) en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en junio de 2025 fue citado por primera vez por la selección absoluta para un amistoso contra la República Democrática del Congo en el que no llegó a jugar.

La lista de Malí para la Copa de África está a punto de salir. En el caso de que Moussa Diakité sea citado, se perdería más de un partido de Liga del equipo amarillo. No podría estar en los duelos ante el Real Zaragoza (13 de diciembre) y Castellón (día 21) y tampoco ante el Deportivo de La Coruña (4 de enero de 2026) si Malí supera la fase de grupos, en la que se enfrentará a Zambia (22 de diciembre), Marruecos (26) y Comoras (29). A medida que su selección avanzara en el torneo, se perdería más compromisos del cuadro gaditano.

No es imposible aunque tampoco parace fácil Moussa Diakité vaya a recibir la llamada debido al potencial que atesora Malí en el centro del campo con jugadores como Mamadou Sangaré (Lens), Mohamed Camara (Al-Sadd), Amadou Haidara (Leipzig), Aliou Dieng (Al Ahly) e Yves Bissouma (Tottenham), aunque este último está lesionado.