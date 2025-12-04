Fecha y horario del primer partido del Cádiz CF en 2026

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once encuentros correspondientes a la vigésima jornada, en la que el Cádiz CF afronta la penúltima cita de la primera vuelta.

El conjunto amarillo encara su primer partido de 2026 el primer fin de semana del mes de enero. La distribución de los partidos le favorece porque después del parón navideño tendrá tiempo para preparar el duelo contra el Deportivo de La Coruña.

El primer envite de la categoría de plata en el nuevo año lo protagonizan el viernes 2 de enero (20:30 horas) el Eibar y el Mirandés. Al Cádiz CF le toca clausurar el capítulo número 20 con la visita a Abanca Riazor para medirse al cuadro gallego el domingo 4 de enero a partir de las 21:00 horas. Se trata además del primer compromiso oficial después de la apertura del mercado de invierno.

El envite entre gallegos y gaditanos será ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas. Es una cita de enorme dificultad para el Cádz CF en el estadio del actual líder del campeonato y serio candidato al ascenso a Primera División. Tras acabar 2025 con el partido contra el Castellón el domingo 21 de diciembre, el equipo entrenado por Gaizka Garitano abrirá dos semanas después el nuevo año con el choque en la capital coruñesa.

Calendario del Cádiz CF

Jornada 17: Cádiz CF - Racing de Santander (domingo 7 de diciembre - 14:00 horas)

J18: Real Zaragoza - Cádiz CF (sábado 13 - 21:00)

J19: Cádiz CF - Castellón (domingo 21 - 21:00)

J20: Deportivo - Cádiz CF (domingo 4 de enero - 21:00).