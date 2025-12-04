El Cádiz CF da la espalda a la Copa del Rey en los últimos años: los resultados así lo demuestran

La Copa del Rey es un torneo atractivo para unos equipos y de menor interés para otros. Los grandes tienen la motivación de pelear por el título (la pasada campaña lo ganó el Barcelona) y los pequeños disfrutan del aliciente de intentar tumbar a rivales de mayor categoría y llegar a enfrentarse a los gigantes del balompié español. Hay otras escuadras en medio, como el Cádiz CF que saben que tarde o temprano serán eliminadas.

El hecho de alinear a futbolistas que suelen ejercer el papel de suplente es la demostración de que la Copa es un torneo menor para el Cádiz CF, obligado a centrarse en la realidad de la Liga, que es lo que da de comer a la hora de la verdad. El equipo amarillo encaró plagado de no habituales el choque contra el Real Murcia y el desenlace fue una derrota (3-2) que puso fin a su aventura este curso en la competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El recorrido de los últimos años desmuestra que el Cádiz CF no pone demasiado empeño en la Copa. En la temporada 2021-22, cuando militaba en Primera División llegó hasta los cuartos de final después de imponerse al Villa de Fortuna (0-7), Albacete (0-1) Fuenlabrada (0-1) y Sporting de Gijón (0-0 y clasificado por penaltis). En el antepenúltimo cruce, perdió 2-1 en el terreno del Valencia. El cuadro che perdió la final ante el Betis en la tenda de penaltis.

Después de aquella buena campaña en la que llegó bastante lejos, el Cádiz CF echó el freno y en los cuatro años siguientes nunca pasó de la segunda ronda. En el ejercicio 2022-23, cuando aún formaba parte de la élite, cayó a las primeras de cambio con la derrota (3-2) en el campo del Real Unión de Irún (Primera Federación).

En el 2023-24, el último en Primera, se deshizo del Badalona Futur (Segunda Federación) en la suerte de los penaltis tras un empate a cero y en la segunda eliminatoria cayó (2-1) en elduelo frente a la Arandina, que pertenecía a la cuarta categoría.

En la temporada 2024-25, doblegó con claridad al Jaén (0-3) en el estreno pero cayó en el Nuevo Mirandilla (0-1) ante el Eldense, que como el equipo amarillo también estaba en Segunda División. Después de muchos año, jugó un partido de Copa en casa pero sin embargo quedó apeado.

Ahora, en la campaña 2025-26, vuelve a quedarse pronto fuera del torneo. Venció (1-3) al UCAM Murcia (Segunda Federación) en la primera cita pero no pudo con el Real Murcia (Primera Federación) en la segunda. El Cádiz CF pasa un kilo de la Copa a tenor de su errática trayectoria en los últimos años.