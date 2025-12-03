Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Real Murcia de la Copa del Rey

El Cádiz CF aparca la Liga con una sonrisa de oreja a oreja tras la victoria (1-2) en el campo del Córdoba con la que rompió su mala dinámica y se centra entre semana en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que, como en la primera, le lleva de nuevo hasta la capital murciana para enfrentarse al Real Murcia el miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Salvo giro en el último momento, el partido no es ofrecido en directo por televisión y los principales perjudicados son los aficionados del cuadro gaditano, que una vez más se quedan sin poder ver a su equipo como en el duelo ante su anterior oponente. La Copa se vuelve invisible a la fuerza para los seguidores y queda demostrado que en realidad el fútbol no es de los aficionados, que este caso resultan discriminados.

Después de tumbar en la ronda inicial al UCAM Murcia (Segunda Federación), al que se impuso por 1-3, el conjunto amarillo afronta un examen de mayor exigencia en el estadio Enrique Roca (Nueva Condomina) ante un histórico del balompié español que milita en Primera Federación y aspira al ascenso a categoría de plata. El Real Murcia ocupa la quinta posición (en fase de ascenso del grupo 2) y acumula siete encuentros consecutivos sin perder, incluido el de la ronda inicial frente al Antequera (1-1), del que se deshizo en la tanda de penaltis. Va a más desde el cambio de técnico (Adrián Colunga relevó a Joseba Etxeberria en el banquillo). Una de sus referencias es el ex cadista Pedro Benito.

Aunque el Cádiz CF parte como favorito, lo cierto es que la eliminatoria se presenta igualada al dirimirse a partido único en el terreno del rival de inferior categoría. Están separados sólo por una división y puede suceder de todo en un torneo que se caracteriza por las sorpresas.

La Liga es la prioridad y la lógica indica que Gaizka Garitano planea hacer rotaciones para evitar sobreesfuerzos pero con la idea de alinear un once competitivo capaz de cumplir la misión del triunfo. Llega la hora de los menos habituales que además de buscar la victoria tienen la oportunidad de reivindicarse. El entrenador se lleva a los veinte futbolistas disponibles de su plantilla más cuatro efectivos del filial: el portero Fer Pérez, el lateral derecho Juan Díaz, el defensa central Noah y el extremo Ismael Álvarez. No han viajado por problemas físicos los zagueros Iza Carcelén, Fali y Bojan Kovacevic, y los atacantes Suso y Javier Ontiveros.

El Cádiz CF está abocado a ofrecer un elevado rendimiento para contar con verdaderas opciones de meterse en la siguiente ronda. El reto está servido.

Alineaciones probables

Real Murcia: Gazzaniga, David Vicente, Carmona, Jorge o Héctor Pérez, Cristo, Sekou, Antonio David o Isi, Palmberg o Juan Carlos, Álvaro Bustos Pedro Benito y Flakus.

Cádiz CF: David Gil, Caicedo, Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Joaquín González, Álex Fernández, Diarra, Tabatadze, Efe Aghama y Dawda o Roger Martí.

Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (comité valenciano).

Estadio: Enrique Roca. Hora: 20:00.