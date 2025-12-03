Quién es Noah, el canterano que se estrena en una convocatoria del Cádiz CF

El Real Murcia y el Cádiz CF protagonizan el miércoles 3 de diciembre un duelo entre equipos históricos en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se disputa a partido único en el estadio Enrique Roca (Nueva Condomina). El conjunto pimentonero no atraviesa la mejor época de su historia después de perder en 2014 su lugar en el fútbol profesional.

El cuadro murciano acumula más de una década en la tercera categoría del balompié español y por más que trata de ascender no termina de conseguirlo. En la actual temporada 2025-26, anda ubicado en la parte alta de la clasificación del grupo 2 de Primera Federación (el quinto puesto) y aspira de nuevo a regresar a Segunda División.

Al Cádiz CF le espera a priori un compromiso complicado en la Nueva Condomina. Los amarillos afrontan la cita con cinco bajas y la línea más afectada es la defensiva, en concreto la posición de central debido a las lesiones de Fali (aún no ha debutado este curso) y Bojan Kovacevic, que fue retirado en camilla en el reciente envite ante el Córdoba por una dolencia en una rodilla.

El entrenador, Gaizka Garitano, completó la convocatoria con la inclusión de cuatro futbolistas del filial. Tres de ellos ya han estado otras veces con el primer equipo: el portero Fer Pérez, el lateral derecho Juan Díaz y el extremo Ismael Álvarez. Los dos últimos ya han debutado con los mayores.

La gran novedad de la expedición cadista es el central Noah Obioma, que a punto de llegar a la mayoría de edad (cumple 18 años el próximo 11 de diciembre) recibe el regalo más ilusionante al recibir su primera llamada de los mayores.

Noah nació en Rouen (Francia) y llegó a la cantera cadista con 16 años en la temporada 2024-25. Jugó 21 partidos con el Cádiz CF Juvenil y ese mismo curso participó en cuatro encuentros con el Cádiz CF C en División de Honor Andaluza.

Noah juega esta campaña 2025-26 en el Cádiz CF Mirandilla en Tercera Federación con el que acumula ocho partidos. Ahora vive una experiencia inolvidable en el primer equipo, con el que se ha entrenado en El Rosal y con el que comparte viaje a Murcia. Salvo sorpresa, ocupará plaza en el banquillo en el choque copero copero y la opción de pueda estrenarse depende de la decisión de Garitano.