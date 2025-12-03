Real Murcia-Cádiz CF, en directo

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey llega este miércoles para el Cádiz CF, que visita al Real Murcia en el estadio Enrique Roca. El equipo de Gaizka Garitano viene de enderezar el rumbo en la Liga gracias al triunfo sobre el Córdoba (1-2), por lo que tratará de ampliar la racha en el torneo del ko. En la primera ronda los amarillos tumbaron al UCAM Murcia (1-3).

El preparador vasco variará el once de forma notable para que tengan minutos los menos habituales y los que no fueron titulares la pasada jornada. La presencia más esperada es la de David Gil, que esta campaña está viviendo un papel secundario por el gran momento de Víctor Aznar.