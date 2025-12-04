Vuelco en la delantera del Cádiz CF

Algo está cambiando en el Cádiz CF en los últimos tiempos. Tras un excelente arranque de temporada que le condujo al liderato en la novena jornada de Liga, el conjunto amarillo se adentró en una espiral negativa que le llevó a caer posiciones tras encadenar seis capitulos sin ganar en los que sólo sumó tres puntos de 18. La falta de gol era un problema cada vez más precupante.

El entrenador, Gaizka Garitano, buscó soluciones hasta que dio con la tecla en el encuentro contra el Córdoba. Una de sus medidas fue una revolución en la delantera. Decidió dejar fuera del once a Álvaro García Pascual y apostó de inicio por Dawda Camara y Roger Martí.

García Pascual fue titular en 14 encuentros del campeonato en los que sólo marcó un gol (en el primer envite liguero contra el Mirandés que valió el triunfo). El benalmadense pasó de fijo en la Liga a formar parte el plan B en la Copa del Rey. Empezó el partido contra el Real Murcia pero su aportación fue tan escasa que no saltó al césped en la segunda parte. No aprovechó su momento y confirmó su cotización a la baja.

El Cádiz CF reaccionó tras el descanso con Dawda Camara y Roger Martí en el campo tras haber comenzado en el banquillo. Los dos atacantes tuvieron protagonismo. El futbolista cedido por el Girona fue objeto de un penalti que desperdició Álex Fernández y anotó un tanto (su estreno goleador en el cuadro gaditano) que acercó al equipo al empate. El valenciano participó en los dos goles al asistir a sus compañeros.

Garitano debe decidir cuál es su apuesta de cara al choque liguero contra el Racing de Santander. Con la referencia del partido en el Nuevo Arcángel y la segunda mitad del dimirido en el Enrique Roca (Nueva Condomina), no es descartable que el técnico se incline de nuevo en ataque por la pareja formada por Camara y Roger Martí o por uno de ellos si sale con un solo punta. Lo que sí es un hecho es que aumenta la competencia en la delantera y que García Pascual ya no es indiscutible, sin olvidar de que a partir de enero se unirá el joven ariete argentino Jerónimo Dómina, que ya ha pasado reconocimiento médido en la capital gaditana.