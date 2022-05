La octava sesión de preliminares del COAC 2022, en directo

20:35 h. Buenas tardes-noches. Un día más el equipo del Diario del Carnaval les va a ofrecer información en directo de esta octava preliminar que va a empezar con emociones fuertes. El paraíso empieza a rugir, los palcos y el patio de butana están llenos dispuestos a volver a ver en la competición al grupo de Juan Carlos Aragón, que llega con nuevos autores: la letra de Miguel Ángel García Argüez 'El chapa' y la música de Raúl María Cabrera. 'Los renacidos' ya se preparan en el escenario y en breve Eduardo Bablé entonará su ya clásico "buenas tardes, buena gente".

En la penúltima sesión de la fase de preliminares pasarán por las tablas del Falla siete agrupaciones. Arrancará, pasadas las ocho y media de la tarde, la comparsa 'Los renacidos'. Es una de las grandes novedades del COAC 2022 porque supone el esperado regreso a las tablas del Gran Teatro Falla del antiguo grupo de Juan Carlos Aragón. Tras su fallecimiento en mayo de 2019, la agrupación liderada por Javi Bohórquez decidió tomarse un descanso debido al duro golpe y a la imposibilidad de ocupar el hueco dejado por uno de los autores que mayor impacto ha tenido en la historia de la fiesta. El grupo regresa con la autoría de Miguel Ángel García Argüez 'El chapa' y la música de Raúl María Cabrera.

Posteriormente será el turno de la chirigota 'Los falis'. El grupo de Córdoba David Amaya Awito no ha perdido su vinculación con Córdoba, ciudad que lo acogió durante muchos años y a la que ha aportado mucho a su Carnaval. Tanto que aún se mantiene ligado a su chirigota, que cuenta con un historial de 30 años. La chirigota de Awito y Cristo ha decidido presentar un repertorio exclusivo para el COAC 2022.

Seguirá la comparsa '¿Me meto o no me meto?', de Iván Romero, es una de las que aporta frescura a la modalidad. Con un estilo sencillo y desenfadado, desde que iniciara su andadura en 2015 con '¡Qué penita de comparsa!', este grupo se ha desmarcado del resto de la modalidad por basar en la alegría y el humor una buena parte de su propuesta, aunque no abandona la seriedad que se impone en la comparsa.

El coro 'Los babeta' será el primero de la modalidad esta noche. Lideran la formación David Fernández y José Manuel Pedrosa, que ya suma años dominando la modalidad. En la última década, solo ha bajado una vez del segundo premio (en el año 2013 con 'La cañonera'), lo que le convierte en el máximo favorito. En los que ha navegado en solitario sin Fali Pastrana, ha conseguido dos primeros premios con 'Los del patio' y 'La colonial'.

La comparsa 'Bendita locura', de Lepe, es la segunda de la noche que llega de fuera y la primera integrada íntegramente por mujeres de toda la sesión, también en la autoría. Y aunque en la ficha de este conjunto aparezca que procede de la localidad lepera, realmente está afincada en Isla Cristina, pero un problema para cumplir con los requisitos ha provocado que esté auspiciada por una peña de Lepe. La firman Ana María Salas Beltrán y Monserrat Mascareña Hernández.

Seguirá el cuarteto 'Al edén que le den', que es otro de los cuartetos que llegan para competir fuerte, obteniendo el primer premio en el COAC 2020 con 'El cuarteto del More...'. Sin embargo, cambia la autoría, pues Iván Romero es el único hermano al frente de esta formación, mientras que Borja, Yeray, así como Pedro Tamayo, actúan en la chirigota que va a continuación.

Y por último, Borja Romero se pasa a la modalidad de chirigotas en este Concurso del Gran Teatro Falla de 2022 tras varios años presentando una comparsa. Lo hace con su inseperable hermano Yeray y Pedro Tamayo para poner en marcha esta chirigota con claro sabor beduino y que lleva por nombre 'Los de Cadiz Sur'.