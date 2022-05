El Pájaro 'renace' para la comparsa convertido en Ave Fénix

Fue en el funeral de su amigo Antonio (Cantos Caracol) cuando, definitivamente, esa música que lo estaba llamando desde hacía unos años, empezó a resonar con fuerza de nuevo en sus adentros. "Llegué a mi casa y le dije a mi mujer, chata, yo no sé ni cómo, ni con quién, pero yo tengo que salir este año en Carnaval. Y aquí estoy". Emocionadísimo, Francisco Javier Tizón Pájaro cuenta así su renacimiento como Ave Fénix para el Carnaval, para y el Concurso, que tanto ama con 'Los renacidos'.

"Mira, es que yo llevo años luchando contra un caballo muy grande, y he podido con él. Yo soy lo que soy, yo soy carnavalero. He vuelto porque lo necesitaba, porque me lo decía el cuerpo", se explica una de las voces más melodiosas y arraigadas del Carnaval gaditano que no se escuchaba en el Gran Teatro Falla desde el año 2016 con la comparsa 'Los invencibles', de Antonio Martín.

Entonces, abandonaba el mundo del carnaval "por varios motivos", "por circunstancias laborales me fui a trabajar fuera", dice, sin tampoco ocultar un cierto desgaste de "la presión" que suponía la alta competición en este Concurso, tan venenoso en ocasiones. "Pero, y te lo digo con todo el respeto a todos los grupos en los que he estado, ahora es cuando yo de verdad siento que he encontrado mi sitio", se sincera.

Y su sitio está, nada más y nada menos, que en la comparsa con la que el grupo que fuera de Juan Carlos Aragón ha vuelto a las tablas. "Es que a mí, en su momento, me llamaron 'Los Peregrinos' y les dije que no porque estaba yo entonces trabajando en Toledo. Y esta vez que me volvió a llamar Javi, no le iba a decir dos veces que no, vamos, y más con lo que te dije, yo ya me había planteado volver", relata el carnavalero al que, eso sí, le ha dado "mucha pena" no haber salido "antes con ellos porque una de mis ilusiones era cantar letras de Juan (Carlos Aragón), pero no puedo ser..."