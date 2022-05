Javi Bohórquez: "Me ha costado mucho hacer el pasacalles sin Juan Carlos detrás"

El aplauso, larguísimo, cálido y sin estridencias, con el que el público del Gran Teatro Falla ha despedido a 'Los renacidos' en su debut en la octava sesión preliminar del Concurso es difícilmente comparable a cualquier otra manifestación de respeto que hayamos visto en la historia reciente del certamen. "Yo creo que nunca he sentido tanto cariño en todos estos años de Carnaval. Estamos muy agradecidos", ha explicado Javi Bohórquez, el director de la que era comparsa de Juan Carlos Aragón, que ha confesado que le ha costado "mucho" hacer el pasacalles (ese caminito del Falla) este año. "No podía mirar para atrás porque sabía que no estaba Juan Carlos", lamenta sobre el compañero y amigo fallecido en 2019.

Visiblemente emocionado, Bohórquez sabe que Miguel Ángel García Argüez Chapa, el letrista de 'Los renacidos', "entiende perfectamente" la sombra de tristeza que ha acompañado este lunes a estos comparsistas minutos antes de salir a las tablas, "y también justo después, porque ahí ha venido para mí la primera gran bofetada de hielo, cuando hemos terminado y mi amigo no estaba ahí, con su abrazo, sus anotaciones, sus palabras...", rememora la mano derecha de Aragón.

Con todo, Javi Bohórquez sólo tiene palabras de "agradecimiento" para "Miguel" porque "no todos los autores tienen el talento y, sobre todo, la valentía de coger a este grupo con la historia que tiene detrás, vamos, te lo puedo asegurar...", deja en el aire el carnavalero que descubre que "en un Concurso de, como mucho, tres pases, Miguel haya escrito 18 pasodobles".

"Esta comparsa que has visto tiene 48 ensayos y eso, en parte, es gracias a que Miguel ha traído un repertorio con tiempo y hemos trabajado mucho en macharlo y prepararlo. De verdad que estoy súper agradecido porque es un autor que sabe trabajar en equipo, que, muy importante, sabe escuchar, y se ha comprometido mucho con la comparsa", piropea Bohórquez que también se acuerda del "grandísimo trabajo musical" del otro autor, Raúl Cabrera, "que también estar a la altura de Juan Carlos en música es tela...".

"Contento, muy contento", está Javi Bohórquez con el primer renacimiento de su comparsa que se había puesto a sí misma el listón "muy alto". "Cuando se habla de presión parece que siempre se lo achacamos al aficionado, por lo que te dice, por las expectativas, pero qué va, el primero que mete presión siempre es el grupo, es desde dentro, te la impones tú".

Pero la primera prueba de fuego, a juicio de la reacción del respetable presente en el Gran Teatro Falla, ha sido superada de sobre por estas ensoñaciones del Ave Fénix que inauguran la nueva etapa del grupo. "Pero nosotros seguiremos cantando la palabra de Juan Carlos, con todo el respeto, con la antología, siempre que la gente la quiera escuchar", suma.