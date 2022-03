Cuarteto 'Al Edén que le den'

Una de las noticias positivas del Concurso del Gran Teatro Falla de 2022 es que habrá competencia en la modalidad de cuartetos. Aunque suele ser la que suele tener más problemas para llegar al certamen de coplas, al final estará al nivel del resto en cuanto al número de participantes. A pocos días del cierre del plazo de inscripción, Iván Romero anunció que iba a volver a estar presente en el COAC, por lo que defenderá el primer premio conseguido en 2020 con 'El cuarteto del More...'.

Sin embargo, este cuarteto será muy diferente al último que presentó. Esto se debe a que los hermanos Borja y Yeray Romero, y Pedro Tamayo se pasan a la modalidad de chirigotas con 'Los de Cádiz sur'. Ante esto, Ivan ha sabido rodearse para tener un grupo de nivel.

La principal novedad será el estreno de la cantaora Leo Power en el mundo del Carnaval, en lo que será su principal aliciente junto al propio repertorio por todo lo que puede aportarle. También estará con ella Miguel Fernández, un habitual como chirigotero. De hecho, su última participación fue en 2019 con 'Los cabroníssimos'.

Con un largo historial ya en la modalidad de cuartetos, Iván Romero ha obtenido el primer premio en tres ocasiones como autor con 'Los que están al pie del cañón', 'Los Pepegim' y 'El cuarteto del More...'. Además, en este 2022 también participará con la comparsa '¿Me meto o no me meto?'.