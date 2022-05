Alexis Morante: "Me siento afortunado por haber vivido el renacimiento de la comparsa de Juan Carlos en el Falla"

Alexis Morante, ganador de un Grammy Latino por el documental sobre Alejandro Sanz, dos veces nominado al Goya por Camarón, flamenco y revolución y Héroes. Silencio y Rock & Roll, y director de El universo de Óliver, actualmente en cartelera, se siente "afortunado" por haber vivido el renacimiento de la comparsa de Juan Carlos en el Falla", dice el algecireño que se confiesa "fan" de esta agrupación y de Juan Carlos Aragón "de toda la vida".

"Es que ha sido muy grande vivir esto, además, con Dani Obregón, vivir con él la vuelta a las tablas de su comparsa. Me ha impresionado mucho el impacto escénico y Miguel Ángel, el nuevo autor, ha estado totalmente a la altura", va analizando el realizador como "normalmente" hace "en el grupo de whatsapp" que tiene con su hermano y sus amigos para "comentar el Concurso" desde el tiempo "en el que vivía en Los Ángeles".

Probada ya su afición al Carnaval, Morante, que ha seguido la octava sesión preliminar en el palco principal del Gran Teatro Falla, insiste, como ya dijo a este periódico hace unos meses, "si hiciera un documental análogo al de Camarón, desde luego, sería dedicado a Juan Carlos Aragón pero desde el que contaría el Carnaval que, a mi manera de ver, sólo se puede contar desde la revolución", define.

'Los renacidos', sí, pero también le ha "impresionado mucho" al director de cine el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández 'Los babeta'. "También me ha gustado mucho la comparsa de Martínez Ares, por supuesto y, ahí vamos, siguiendo lo que podemos el Falla".

Una película con Ozuna

Y de tiempo no es que vaya sobrado de Alexis Morante, que acaba de estrenar su primera película de ficción, El universo de Óliver, que lleva "dos semanas en carteleras que, en el momento en el que estamos, no está nada mal", acierta el realizador que está recibiendo "bastante buenas críticas entre prensa y público y, la verdad, es que no es muy usual encontrar tanta unanimidad en una primera película", se congratula.

"Yo creo que lo que ha ocurrido es que es una película que llega al corazón. Bueno, a los gaditanos directamente -la película está rodada en el Campo de Gibraltar- pero es que también le llega a la gente en el resto de España. Hemos hecho muchos preestrenos y te puedo decir que una de las noches más inolvidables de mi vida ha sido en el preestreno en los cines Capitol en Madrid con 1.400 personas y con todos los niños actores de la película allí alucinados... Fue una maravilla", rememora.

Además de disfrutar de la buena acogida de El universo de Óliver, Morante no para de trabajar y tiene "varios proyectos" en cartera. De todos no puede hablar todavía pero, "aunque no se ha anunciado oficialmente" ya se sabe en los mentideros cinematográficos que el director acaba de rodar una película con el cantante y compositor puertorriqueño Ozuna.

"Acabo de llegar, prácticamente de Puerto Rico, ya está rodada", adelanta el algecireño que cuenta que será "una película de ficción, un biopic" y que ha disfrutado "mucho" trabajando con Ozuna porque "es muy buen actor". "No se trata de un documental sino una ficción, es algo que ya se ha hecho con otros músicos como Nicky Jam o, hace ya unos pocos años, Eminem (8 millas)", anuncia.