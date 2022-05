Ángel Núñez en el Falla: "Echo mucho de menos el Concurso desde el palco de la radio"

Ángel Núñez, recién nombrado fiscal jefe de Cádiz, disfruta de la octava sesión de concurso del COAC en el Falla desde otra perspectiva, como espectador en palco platea. "Esta noche me siento raro, pues desde que en 2016 fui presidente del jurado he estado siempre en el palco de Onda Cádiz Radio comentando el Concurso, y este año que vengo como espectador pues tengo que decir que lo echo mucho de menos", confiesa de una retransmisión "con el sello característico de Paco Rosado y que tenía un estilo diferente, no sé si mejor o peor, pero diferente, y así nos lo ha transmitido la gente".

Como gran aficionado de la fiesta, Núñez asegura que aunque de forma diferente, está siguiendo igualmente muy de cerca el desarrollo de un certamen "de muy buen nivel, me está gustando mucho, al igual que ya vivimos en febrero un Carnaval diferente, menos masificado, pero que disfrutamos bastante".

De la sesión de este lunes ha destacado la actuación de 'Los renacidos', de Miguel Ángel García Argüez, "que me ha parecido extraordinaria en letra, música y afinación, pero también lo he pasado muy bien con la comparsa de Iván Romero y lo que queda por delante". Además, no le ha importado mojarse para alabar igualmente el pase por las tablas de la comparsa de Vera Luque, el cuarteto de Gago, la chirigota de Manolín Santander, "y otras muchas agrupaciones que seguro que se me olvidan".

Ángel Núñez, que en estos días está aterrizando en su nuevo cargo de fiscal jefe, reconoce que son "días complicados y tensos, porque para desempeñar esta función no le dan a uno el libro de instrucciones, sino que se va encontrando con los problemas que hay que desactivar cada día; pero se irán tranquilizado las cosas, una vez que me vaya haciendo con la nueva estructura mental de lo que va a ser mi trabajo".