La segunda preliminar del COAC 2022, en directo

21:40 Y cuando acabamos de deleitar el repertorio de la comparsa femenina, lanzamos la crónica con la valoración del primer coro de la noche, Carrera oficial.

21:09. Llega uno de los momentos más importantes de la jornada con la presentación de 'We can do... Carnaval', la comparsa son sello netamente femenino y con firma de Marta Ortiz, que se ha rodeado de un grupo de mujeres con experiencia en la fiesta, a modo de alegato para que se escuchen muchas más voces femeninas en la fiesta.

21.05 h. Y entre agrupación y agrupación y cántico en honor a 'Los yesterday' como homenaje a Juan Carlos Aragón en el Teatro Falla, os anunciamos que las agrupaciones de la finales de la cantera pueden recoger entradas para los familiares hasta este viernes. Recordar que las final de infantiles se celebrará el próximo miércoles 25 de mayo y la final juvenil el jueves 26.

20:36 h. Ambientazo en el Teatro Falla. Eduardo Bablé da el pistoletazo de salida de la segunda preliminar y la sesión arranca con el coro 'Carrera oficial', de Antonio Procopio y Salvador Longobardo, que vuelven a unir sus caminos. Junto a ellos, parte del repertorio lo compondrá Tino Tovar, que le suma atractivo a esta agrupación.

A las 20:30 horas arranca la segunda sesión de preliminares del concurso más esperado. Tras una primera sesión que no defraudó y dejó más ganas aún de coplas, este martes pasarán por las tablas del teatro seis agrupaciones, con dos cabezas de serie, una chirigota y una comparsa, y con más alicientes.

Llegará el turno para el primer cabeza de serie de la noche. La chirigota del Barrio defiende su tercer premio con 'Los Paco Alga'. Hemos hablado con uno de sus autores, Javi 'el ojo' en esta entrevista. Tras ellos llega una chirigota de Nerva (Huelva). En un año con menos agrupaciones de fuera por el cambio de fechas, 'Los que comen de las visitas se han preparado especialmente para el Falla.

Será el turno ahora para la segunda cabeza de serie, la comparsa de la cantera. El grupo de Piru y Tomate ha tenido un camino de progresión rápido e importante, con sus dos años en adultos como semifinalistas. Cerrará la sesión la única representante del Campo de Gibraltar este año, la comparsa de Algeciras 'La quemaera'.

