La Comparsa de la Cantera: Jóvenes que respetan el pasado

Calle Rosa, casi nada. Tránsito constante que se cuela en La Pecera, un lugar de juegos infantiles donde se viste y se maquilla la Comparsa de la Cantera, este año ‘Después de Cádiz ni hablar’. Amigos que quieren saludar e incluso rivales como ‘Seíto’ y Jona Pérez que se acercan a desear suerte. O el mismo Carli Brihuega, cuyo hijo Javi sale en este grupo, y Antonio Blanco, histórico de las comparsas de Quiñones y Martínez, que también contempla cómo se maquilla su hijo Raúl. Otro vástago de ilustre carnavalero es Joselito Romero, hijo de ‘El Petra’, palabras mayores. “Nos ha costado medir los tiempos sin la Navidad en medio, que siempre ha sido punto de inflexión antes del Falla”, asume. Templa nervios junto a Chano Rodríguez, primogénito de Chano ‘Lamela’, bombista de chirigotas y artista. No sale este año por asuntos laborales Jose Núñez, descendiente de Faly ‘El Chino’, otro comparsista que vivió grandes momentos con Quiñones.

Hijos de carnavaleros de los 80 y los 90, que es la época a la que homenajea esta comparsa que toma su nombre de la última frase de un pasodoble de ‘Los julianes’, de Paco Alba (1958). Uno de los autores, Sergio Guillén ‘Tomate’, que comparte repertorio con ‘Piru’, luce una indumentaria veraniega que hubiera sido impensable en febrero. “Me tiene loco esta temperatura en pleno Concurso”, confiesa. La frase de ‘Los julianes’ “no es chauvinismo, es que es así. Nadie va a querer a Cádiz y al Carnaval más que nosotros los gaditanos”. La comparsa “ha querido rescatar desde la juventud el Carnaval que hemos mamado desde pequeños, el que viví yo en las peñas Paco Alba y Los 14 resultados”.

“Queremos rescatar lo que no hemos sabido enseñar a los de fuera o a los jóvenes de aquí”

Guiño ochentero con la peluca de ‘Los soldaditos’, el mono recordando a ‘Tras la máscara’ o el sombrero que evoca a ‘Charlatanes de feria’, “que es donde llevamos puesto el espejo donde nos miramos: Paco Alba”. “Queremos rescatar lo que se ha perdido, o lo que no hemos sabido enseñar a los aficionados de fuera o incluso los aficionados más jóvenes de Cádiz. Hay que recalcar quiénes somos y de dónde venimos”, apunta ‘Tomate’.

Este homenaje al Carnaval de siempre se realiza precisamente en un año en el que lo gaditano impera. Un Concurso de Cadi, Cadi, dicen. “Estos dos años de parón creo que muchos autores se han sentado y han pensado que esto es de nosotros y que tenemos que cuidar esto”, añade. ‘Después de Cádiz ni hablar’ lo hace “desde la frescura y la innovación pero con toques añejos”. Llevando el Carnaval de Cádiz por el mundo en lo alto de una carroza. Y con autocrítica, irónica, porque no nos vamos a librar de los toques”.La Comparsa de la Cantera llama a la puerta de la sucesión, aunque es difícil desbancar a los autores consagrados. “Nosotros, Jona, Germán Rendón, Fran Quintana... tenemos que estar preparados para el relevo y se debe dar pronto, porque estamos ofreciendo calidad y respeto al Concurso y a los autores grandes”.

Poco a poco. Sergio Guillén admite que “no tenemos prisas, pero si lo merecemos nos lo tienen que dar. No me vale lo que me dijeron tres vocales del jurado cuando sacamos ‘Los niños sin nombre’. Que éramos muy jóvenes para ir a la final y que nos lo podíamos creer si pasábamos, que ya llegará nuestro momento. Si una comparsa lo merece, adelante, sin importar la edad”.