Ismael Beiro: "¿Si me voy a presentar a alcalde de Cádiz? Hasta septiembre estoy en periodo de reflexión"

"La última vez que vine al Falla fue el 21 de febrero de 2020, lo tengo grabado a fuego, la última Final". Ismael Beiro, tan cercano y amable como el primer día en el que los televidentes lo conocieron a través del objetivo de la cámara de la primera edición, tan experimental, de Gran Hermano, regresa al Gran Teatro Falla para disfrutar de una segunda sesión preliminar donde ha escuchado "con mucho interés" la comparsa de Marta Ortiz, un día antes que le ponga a oídos a su favorito de toda la vida. "Yo soy de Martínez Ares, la verdad", ríe el empresario y productor confiesa aunque no es ese el secreto que queremos escuchar...

"¿Si me voy a presentar a alcalde de Cádiz? Hasta septiembre estoy en periodo de reflexión", ha asegurado, y no en broma, Beiro que recuerda que el rumor comenzó "casi como una broma en una entrevista" a un periódico nacional por la publicación de su primer libro (La vida es tranding). "A raíz del titular donde yo decía que me podía presentar a alcalde pues empecé a recibir llamadas de dos o tres partidos políticos y, lo que me hizo tomarme más en serio la idea, que fue las llamadas de colectivos y gente que me paraba para contarme sus quejas o necesidades que veían en la ciudad... No sé, ahí estoy, pensando", baraja el también comunicador.

Lo que sí tiene claro Beiro es que si finalmente se atreve a presentar su candidatura será con un proyecto "que lleve a Cádiz por delante" y donde él pueda formar parte "como independiente". "Yo no quiero ser un político, sino un gestor, yo no me afiliaría a ningún partido y sólo representaría a uno donde nuestra tierra sea el centro del proyecto", ha definido.

Y es que Ismael Beiro ha valorado que aunque "José María (González) no lo ha hecho mal" cree que "está muy enconsertado en el programa de su partido"; además de reconocer el "buen trabajo" tanto "de Carlos Díaz, que tantos proyectos puso en marcha" como de Teófila Martínez que fue "una gran alcaldesa para la ciudad terminando algunos de los proyectos de Carlos Díaz y poniendo en marcha otros propios".

El empresario -"bueno, yo decía que antes tenía un bar y que ahora tengo una ong porque a La Barrica nada más que hago ponerle dinero", ríe- ve un Cádiz donde habría que apoyar "la hostelería", "cuidar más las playas" y todas las áreas involucradas en hacer de Cádiz "un destino turístico" que "podría competir con los más importantes a nivel nacional", decide.

Cádiz "tiene algo especial" y los gaditanos "tienen un talento enorme aunque a veces ni ellos mismos se lo crean", ha alabado Beiro que posee, junto a un socio, una promotora de eventos que tendría "que aparcar un poco" si se decidiera a dar el paso hacia San Juan de Dios.

Y de San Juan de Dios se acuerda al rememorar aquel otro camino, el que lo llevó a la plaza de San Antonio, cuando fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 2001. "Fue increíble, ¿no? Yo no sé si ha habido otro pregonero que fuera tan acompañado como yo todo el trayecto hasta la plaza. Fue muy bonito", rememora Beiro al que se le agolpan los recuerdos. "Si te digo, lo que me gustaría de verdad es volver a vivir aquello pero con lo que sé ahora. Viví ser pregonero del Carnaval como un niño chico que entra en un parque de atracciones. Todo muy acelerado, muy rápido, muy feliz pero con mucha ansia. Ojalá pudiera volver a atrás y disfrutarlo de manera más reposada", sueña.