'We can do... Carnaval!', el poder femenino y feminista de Cádiz irrumpe en la comparsa

"Muy tranquila", con "mucha alegría, muchas ganas y mucha ilusión" y "con un mensaje muy claro" que enviar desde las tablas del Gran Teatro Falla a los aficionados, la gaditana Marta Ortiz ha debutado en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en esta segunda preliminar con una comparsa "femenina y feminista". Porque quiere, porque puede.

La autora, con experiencia en la chirigota callejera y ninfa en el año 2007, ha armado con 'We can do... Carnaval!' una propuesta con la que busca "animar a las mujeres" a poner sus puños y sus letras al servicio de este certamen que, eminentemente, tiene una mirada masculina. "Nos han precedido en este cometido mujeres maravillosas, que son historia del Carnaval gaditano, pero el porcentaje es irrisorio en comparación con los hombres. Creo que hace falta, sí, que nos animemos a escribir y componer que en Cádiz hay muchas mujeres con talento", ha declarado minutos antes de que se levantara el telón para su comparsa.

Antes de que se hiciera la magia, y la voz de la mujer gaditana (de Cadi, Cadi) resonara con fuerza en la comparsa gaditana , un largo camino, no exento de dificultades, ha llevado esta propuesta al coliseo de Fragela. ¿La principal? "Sin duda, por mi parte, vencer el miedo. Yo tenía cosas escritas desde hace tiempo pero tenía ese miedo, esa vergüenza que nos viene casi impuesta, y, por otro lado, si lo hacía era de esta forma, con un grupo al completo compuesto por mujeres. La mayoría, como yo, son neófitas en el Concurso así que hemos aprendido juntas", ha explicado sobre sus intérpretes, que son "una maravilla", y que se cuentan, entre ellas, las hijas de José Luis Bustelo, Nuria y Lorena.

Todas ellas han sido partícipes de un proceso "bonito", "enriquecedor", como ha calificado la autora ese trabajo de "montar los coros", "la instrumentación" o "el trabajo de las segundas" de un repertorio que a Marta no le ha costado parir. "Creo que escribir ha sido lo que ha salido más fácil", reía la joven bailarina y profesora que lleva adelante su propia escuela con mucho éxito. "Ahí, vamos, como todas, compatibilizando todo lo que podemos. Al final, eso es lo que nos ha pasado a todas un poco, ¿no? Hemos estado entregada a los cuidados, al trabajo fuera de casa, al miedo al ridículo que hemos hablado antes... Al final todo eso es un mix explosivo que creo que es el culpable de que no podamos disfrutar de más autoras", ha reflexionado.

Enamorada de la fiesta "desde chiquitita" por mor de agrupaciones "como 'La murga de la esquina', de Luis Ripoll, 'Caiman', del Sheriff, o 'La ventolera' de Martínez Ares", la carnavalera ha seguido y amado esta fiesta durante toda su vida y sueña con que esta primera incursión en el Concurso no sea flor de un día. "Por soñar... Pues claro que me encantaría seguir aportando y participando y, sobre todo, que vengan muchas más", azuza enfundada en el tipo, con detalles de Achicarte, que recrea a esa mujer anónima con la que el diseñador gráfico J. Howard Miller contribuía a mantener la producción industrial de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que, sin duda, se ha convertido en símbolo del feminismo. En el Falla, en feminismo de Cádiz, valiente y talentoso.