Comparsa 'We can do... Carnaval'

Una de las novedades de este Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla de 2022 es esta nueva comparsa con autoría de Marta Ortiz Deusto, que abre una nueva vía casi inexplorada en el Carnaval gaditano, al menos en su apartado oficial, ya que muy pocas mujeres se han lanzado hasta la fecha a escribir un repertorio al completo. En este caso, el principal referente que existe es Adela del Moral, ya retirada desde hace 25 años tras la desaparición del conocido como el Coro de las Niñas.

Marta Ortiz se ha rodeado de un grupo de mujeres con experiencia en la fiesta, dando un paso más para mostrar un punto de vista de la sociedad que hasta ahora estaba prácticamente inédito en el Gran Teatro Falla.

Un aliciente muy importante para seguir alentando a que más mujeres se sumen a la fiesta. De hecho, su propio nombre, 'We can do... Carnaval', es un alegato feminista para que se escuchen muchas más voces femeninas.