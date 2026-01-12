Crimen machista en Olvera: María Isabel murió por asfixia

Hacía 48 años que el pueblo de Olvera no registraba un caso mortal de violencia de género. Fue hace casi medio siglo cuando un vecino de la localidad serrana, 'El Porcelana', mató a su mujer con un palo de varear aceitunas. Cinco décadas después, la tranquilidad de un municipio de 8.000 habitantes se vio sacudida durante la madrugada del pasado domingo, cuando un hombre, natural de Pruna (Sevilla), fue detenido como responsable de la muerte de su esposa, María Isabel, la primera víctima de violencia de género de la provincia de Cádiz de 2026. Según ha podido confirmar este periódico, la mujer, de 58 años y madre de tres hijos, falleció por asfixia, presumiblemente, por estrangulamiento en su domicilio, el número 1 de la calle Alemania.

A primera hora de una mañana especialmente soleada, con la que se despertó este lunes Olvera, la calle Alemania no parece el escenario de un crimen machista. Los olvereños retoman sus rutinas, eso sí, entre murmullos y miradas de consternación. El alumbrado de navidad continúa instalado y aún se ven caramelos de la cabalgata de Reyes por el suelo. En el domicilio familiar donde María Isabel perdió la vida, silencio absoluto, persianas bajadas y cortinas corridas.

"Esa mujer era una santa"

"Aquí no se escuchó nada, ni esa noche ni nunca", comenta un residente de una vivienda muy próxima y vecino del matrimonio desde hace 40 años. "Si esa pareja tenía problemas, sería de puertas para dentro. Jamás oímos voces ni gritos, ni vimos un mal gesto entre ellos", prosigue. Una mujer se suma a la conversación y, con el gesto torcido, lo corrige: "Esa mujer era una santa..." y lanza un suspiro.

En el pueblo, todos son buenas palabras sobre María Isabel. "Una trabajadora nata, buena persona, luchadora y muy prudente", dicen sobre ella un grupo de mujeres. "Era ama de casa, cuidaba a sus nietos y sus bisnietos y también limpiaba en algunas casas y negocios locales", explican. "¿Ella? Ella era la que lo mantenía a él, una curranta. Él, sin embargo, trabajaba como albañil de forma intermitente, nada fijo", apunta una olvereña, que añade: "No era un hombre muy agradable, si me lo cruzaba por la calle y le podía dar de lado, se lo daba".

Nos acercamos hasta una céntrica óptica de Olvera, donde María Isabel acudía a limpiar varias veces por semana. Tan sólo preguntar por ella, una de las empleadas del establecimiento rompe a llorar. "No asimilo lo ocurrido, no me puedo creer que no la vuelva a ver. Era una persona tan buena, tan llena de vida. Eso sí, muy discreta -reitera- hablaba lo justo".

María Isabel llevaba toda la vida junto a su marido. Comenzaron la relación cuando eran prácticamente unos niños, ella tan sólo tenía 16 años. Tuvieron tres hijos. Una de sus hijas, precisamente, vivía justo arriba de sus padres, en la vivienda -de dos plantas- de la calle Alemania. El hombre, según ha trascendido, alertó a su hija de lo sucedido y fue ella quien llamó a los servicios de emergencias del 112 a las 1:48 horas de la madrugada del domingo.

La víctima mortal, además, era la menor de cinco hermanos. "Su familia la tenía en un pedestal y mira la pobre con quién fue a dar", señala otra vecina de la localidad serrana. "Él era un hombre complicado, muy celoso y machista, venía a buscarla y la molestaba cuando estaba con sus amigas", asevera. "Se intuía que algo no iba bien", remata.

Una patrulla de la Guardia Civil a las puertas del Ayuntamiento de Olvera / Julio González

Muy cerca del Ayuntamiento de Olvera, varias personas nos preguntan a qué hora es el entierro. Aún se desconoce esa información, pero el pueblo quiere despedir a "una excelente mujer que no se merecía este final", indica otro olvereño.

"Las flores ya están encargadas", afirma María Jaramillo, presidenta de la Asociación de Mujeres Alba, de la que María Isabel formaba parte hacía un año aproximadamente. "Ella nunca nos manifestó nada de malos tratos, y eso que la entidad, desde que entró en funcionamiento hace 35 años, ha ayudado a varias víctimas de violencia de género de la localidad; pero en el caso de María Isabel no pudimos hacer nada porque no teníamos constancia de ello", advierte Jaramillo.

En los últimos meses, justo desde que se hizo socia del colectivo de mujeres, María Isabel tenía una vida social más activa: iba al gimnasio, realizaba algún que otro viaje... "Puede ser que a él le molestara que María Isabel estuviera en la asociación; no sería el primer hombre del pueblo en hacerlo, aunque eso, todo hay que decirlo, era antes; ya no sucede", matiza la responsable de Mujeres Alba.

En el municipio serrano, la vida sigue sin María Isabel. Los vecinos tienen que seguir pedaleando, si no, la bicicleta deja de rodar. Pero la tristeza está ahí. En los gestos, en las palabras, en los silencios y en las miradas bajas al suelo. Casi 50 años después del último crimen machista que conmocionó al pueblo, Olvera se tiñó de nuevo de negro en una mañana de luz blanca.

"Un puñetazo accidental"

El hombre de 60 años detenido la madrugada de este pasado domingo por la muerte de su esposa, de 58 años, en la casa en la que ambos convivían en Olvera ha contado que propinó un puñetazo accidental a la mujer en el transcurso de un brote epiléptico que él sufrió, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación.

El hombre permanece detenido y pasará a disposición judicial este martes, cuando concluyan las diligencias que practica la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Isabel.

El matrimonio no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

La calle Alemania, en Olvera, donde vivía el matrimonio. / Julio González

Un día de luto oficial

El Ayuntamiento de Olvera ha decretado un día de luto oficial en la localidad y una concentración para expresar su condena por el asesinato por violencia machista de su vecina María Isabel.

Tras haber recibido este lunes el comunicado oficial del Ministerio de Igualdad, en el que se condena el asesinato por violencia de género de la vecina de la localidad, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial "como testimonio del dolor de los olvereños y olvereñas" por la muerte de la mujer en su domicilio.

"Como señal de rechazo y firme condena ante este trágico acontecimiento" el Ayuntamiento de Olvera también ha convocado a todos los vecinos y vecinas a una concentración este martes, 13 de enero, a las 17:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Minuto de silencio en la Diputación de Cádiz

La Diputación de Cádiz ha organizado un minuto de silencio a las puertas del Palacio Provincial de Cádiz como muestra de "condolencia y repulsa" por el crimen de la vecina de Olvera en la madrugada del pasado domingo a manos de su marido.

El vicepresidente primero de la Institución provincial, Juancho Ortiz, ha encabezado este acto al que se han sumado miembros del equipo de gobierno y del resto de grupos de la corporación, así como el alcalde de Cádiz, Bruno García, la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Blanca Merino, y representantes de otras administraciones, así como personal de la Diputación y otros ciudadanos.

Ortiz ha querido transmitir la "solidaridad y cariño" de la Corporación Provincial a los hijos y demás familiares de la víctima, así como al pueblo de Olvera.

Además, el vicepresidente ha recalcado la "unidad no solo del conjunto de la Diputación, sino también del resto de instituciones públicas en la condena de la violencia machista y la necesidad de hacer un frente común contra esta lacra".