Carnaval de Cádiz: Ya se conocen las nueve agrupaciones que pasan a la Final de Juveniles

El jurado oficial de la cantera del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2022 ha dado a conocer los nombres de las agrupaciones clasificadas para la gran final en categoría juvenil que se celebra el próximo 26 de mayo. Nueve formaciones, tres chirigotas, tres cuartetos y tres comparsas, que han logrado pasar el corte con sus pases durante este fin de semana.

De esta forma, el jurado ha emitido un fallo que reconoce a las chirigotas 'This is Cádiz', 'Una chirigota pa que te rías' y 'El domingo me voy'; a los cuartetos 'Hotel Cadizvania', 'En la clase de hoy: cómo hacer un cuarteto' y 'Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas…'; mientras que las comparsas seleccionadas para el pase final han sido 'A los pies de la Caleta', 'Masa madre' y 'Comparsa Los Cantananas'.

Así lo ha decidido un comité presidido por Mario Rodríguez Parra, con Manuel Roca Vallejo como secretario y con los vocales Juan Manuel Cardoso Romero, Marisa Brihuega Delgado, Ramón Ruiz Lorenzo, Juana Piedad Ortiz y Rafael Vázquez Galán, con Mario Rodríguez García como vocal suplente y José Carlos Patrón Valladares como asistente de palco.

La segunda sesión de Juveniles

La decisión del jurado se ha dado a conocer este domingo 15 de mayo, unos veinte minutos antes de dar las nueve de la noche, al término de la segunda jornada de semifinales del certamen en la categoría Juvenil. Una sesión algo más corta que la anterior, cuatro fueron los grupos de aspirantes a la Gran Final este domingo, aunque con el mismo buen nivel que ya demostraron los jóvenes carnavaleros a los que les tocó actuar el sábado.

El público asistente ha comenzado a disfrutar desde el primer minuto con el cuarteto de Cádiz 'En la clase de hoy: cómo hacer un cuarteto', (tercer premio del último concurso) con la autoría de Diego Letrán, Luis Miguel Rossi y Javier Marín, que ha firmado un bonito homenaje a todos los maestros de su modalidad.

En segundo lugar, y marcando el ecuador de esta jornada, la chirigota de San Fernando 'El domingo me voy', con autoría de Francisco José Torrejón Rivero y Óscar Montero Rivero y la música de Francisco Jesús Orihuela Rapp, se han marcado, con su simpático tipo de moteros, un homenaje al desaparecido maestro chirigotero Juan Rivero muy aplaudido.

El cuarteto 'Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas...', con letra de David Martínez de Viergol Dopico y Francisco Joshua Peinado Payán, y música de Francisco Daniel Cosas Lomba e Ismael Ariza Rodríguez, con su particular follón de efemérides y fiestas de guardar, han puesto su granito de arena para que el público continuara disfrutando de la sesión.

Por último, la comparsa 'Los cantananas', con autoría de Pablo Sánchez Agraso y José Antonio Cheza Núñez, unos trovadores con un gusto interpretativo exquisito y letras de buenas hechuras, ha cerrado esta la última sesión donde, efectivamente, todos los participantes han llegado a la Gran Final.