Las agrupaciones de las finales de la cantera pueden recoger entradas para familiares

La Delegación de Cultura y Fiestas se ha remitido una circular a las agrupaciones infantiles y juveniles para informarles de que pueden solicitar las entradas de las respectivas finales para los familiares hasta este viernes. Las final de infantiles se celebrará el próximo miércoles 25 de mayo y la final juvenil el jueves 26.

Las localidades podrán recogerlas a partir del sábado 21 en la taquilla del Gran Teatro Falla, ha informado desde el Ayuntamiento gaditano, y hasta el viernes 20.

El orden de actuación de la cantera se celebrará el próximo jueves en el ECCO. Un total de 8 agrupaciones de la categoría de infantil han pasado a la final mientras que nueve estarán en el gran día de las juveniles.

El miércoles volverán cantar sobre las tablas la comparsa de Puerto Real ‘Con el paso del tiempo’; las chirigotas ‘Los @yonotube’, ‘Las lolas lolitas’, ‘Los saltamontes saltarines de las cordilleras del aculaero’ y ‘Dando la nota’: y los cuartetos ‘Los que no ganan pa bonobús’, ‘Los enamoraos del Parque’ y ‘Mi qué cuerpo’.

En juvenil estarán las chirigotas 'This is Cádiz', 'Una chirigota pa que te rías' y 'El domingo me voy'; a los cuartetos 'Hotel Cadizvania', 'En la clase de hoy: cómo hacer un cuarteto' y 'Hay quien dice que mayo, no tiene fiestas…'; mientras que las comparsas seleccionadas para el pase final han sido 'A los pies de la Caleta', 'Masa madre' y 'Comparsa Los Cantananas'.

El jurado está presidido por Mario Rodríguez Parra, con Manuel Roca Vallejo como secretario y con los vocales Juan Manuel Cardoso Romero, Marisa Brihuega Delgado, Ramón Ruiz Lorenzo, Juana Piedad Ortiz y Rafael Vázquez Galán, con Mario Rodríguez García como vocal suplente y José Carlos Patrón Valladares como asistente de palco.