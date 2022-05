Así quedan los puntos del jurado diario tras la segunda sesión de preliminar del COAC 2022

La clasificación del jurado diario experimenta ya los primeros cambios tras las actuaciones de la segunda sesión de preliminares, donde pasaron por las tablas del Teatro Falla seis agrupaciones más, del total de 61 que lo harán en esta primera fase del COAC de adultos 2022.

En chirigotas, se pone por delante 'Los Paco Alga', la chirigota del Barrio, con 224 puntos. Adelanta así a la chirigota del Cascana, 'Los cuarentena principales', que obtuvo 208. Le sigue 'Aquí huele a verdín', con 206. La otra chirigota de la función, 'Los que comen de las visitas', solo ha obtenido 106 puntos del jurado diario.

En comparsas, los de la cantera se colocan en cabeza con 'Después de Cádiz ni hablar', superando a 'El Club de los ignorantes', de Fran Quintana, con 2020. Por su parte, 'We can do... Carnaval', de Marta Ortiz, obtuvo 196 puntos, en tercer lugar de la clasificación. La última comparsa, que cerró función, 'La quemaera' tiene, a tenor del jurado diario, una puntuación de 183 puntos.

Mientras, y a espera de que actúe el primer cuarteto, en coros también se pone por delante el que actuó en la segunda sesión. 'Carrera oficial' suma 181, por encima de 'El telón', de Charo Quintero, con 138 puntos.