Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Mallorca

La primera vuelta alcanza su punto y final este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla, donde el Cádiz CF recibe al Mallorca (14:00 horas) con la necesidad de quedarse con los tres puntos que le ayuden a salir de los puestos de descenso. En el aspecto psicológico sería un gran logro en el bando amarillo que se sentiría capaz de algo que, por momentos, parece imposible a pesar de que le separa un punto.

El encuentro llega en una semana en la que han entrado las prisas o han cuajado los frentes abiertos desde hace tiempo. La realidad es que Gonzalo Escalante y Roger Martí ya visten de amarillo y aportan fuerza, presencia y gol, en el caso del delantero, para alcanzar el objetivo de la permanencia. Algunos pensarán que llegan un mes tarde, aunque al menos han llegado; otros no eran optimistas ni para eso.

Si el empate ante el Elche fue un amargo plato en el reencuentro con la afición en el nuevo año, la derrota en Sevilla por culpa de un gol de penalti en el minuto 89, acabó por minar la moral del cadismo que clama contra la gestión deportiva del club y contra los árbitros. Están siendo semanas complicadas.

Sin embargo, protestar no va dar más de sí salvo por el desahogo del que se consuela de esa manera. La RFEF y Rubiales; el CTA y Medina Cantalejo, y los árbitros Iglesias Villanueva y Díaz de Mera -ya fuera de la 'nevera'- ni se acuerdan de que existe un equipo del sur que pretende judicializar lo que fue un error tan histórico como grave. Pero eso se debatirá en otro campo.

Lo que se juega este sábado el Cádiz CF son tres puntos claves ante un rival, el balear, que se salvó como los amarillos en la última jornada de la pasada temporada y que ahora vive en el ecuador de a Liga y de la tabla clasificatoria con media permanencia en el bolsillo gracias a sus 25 puntos.

Sergio González dispone de los cuatro refuerzos que han llegado hasta el momento, Raúl Parra Youba Diarra, Escalante y Roger, y los dos últimos tienen opciones de estrenarse ante los bermellones. Sobre todo el ex del Elche por aquello de la falta de gol y la necesidad de un nombre y un hombre de ataque que tape la vía dejada por Lucas Pérez, que pierde agua desde el pasado 30 de diciembre.

El once tendrá novedades por las bajas y las altas. Fali recuperará su puesto en la zaga en lugar de Momo Mbaye. Bongonda es candidato a salir en un costado al no estar Sobrino ni Alejo -sancionados-, mientras que Roger huele a estreno para formar dupla con Choco Lozano.

Por su parte, el equipo del mexicano Javier Aguirre afrontará la décima salida del campeonato en una situación óptima en la tabla, alejado a ocho puntos de la zona peligrosa y con muchas opciones de finalizar la primera vuelta con media permanencia en el bolsillo. Pese a que han caído en sus dos últimas salidas a Getafe y Pamplona, los mallorquinistas están posesión de números a domicilio que invitan al optimismo.

De 27 puntos en juego lejos de Son Moix, el Mallorca ha sumado 11 tras tres victorias, dos empates y cuatro derrotas. En una hipotética clasificación que solo tuviera en cuenta los partidos jugados en calidad de visitantes, el equipo balear ocuparía el puesto octavo.

Aguirre podrá contar con toda la plantilla para enfrentarse al Cádiz CF, incluido el surcoreano Kang In Lee, quien la jornada pasada cumplió ante el Celta el partido de sanción por acumulación de amonestaciones y que ahora presiona para salir. No formará parte de la lista de convocados el defensa argentino Brian Cufré, quién está ultimando su cesión al New York City de la MLS.

Casi con toda seguridad, Aguirre repetirá en el Nuevo Mirandilla el dibujo 5-4-1 utilizado a lo largo de toda la temporada, con una línea de tres centrales, cuatro centrocampistas, uno de ellos, posiblemente Kang In Lee, ejerciendo tareas de enganche para apoyar arriba al kosovar Vedat Muriqi, máximo realizador del equipo con ocho goles.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali, Pacha Espino, Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda, Ocampo, Choco Lozano y Roger.

RCD Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Raillo, Valjent, Copete, Jaume Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (vasco).

Estadio: Nuevo Mirandilla (14:00 / LaLiga Movistar).