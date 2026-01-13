Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta hoy martes 13 de enero en el Gran Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la tercera sesión

La chirigota 'Al cielo con él' en una de sus actuaciones en el COAC 2025.

La tercera función de preliminares, en la que actuarán ocho agrupaciones, no se presenta entre grandes expectativas, salvo la chirigota de Écija, 'Nos hemos venío arriba', que el pasado año dejó buenas sensaciones y alcanzó las semifinales. El duelo en la modalidad será con 'Seguimos cayendo mal', de Luis Rossi, Quique Parodi y Diego Letrán.

En comparsas, destaca la vuelta de la comparsa de Javi González con 'Los del escondite' tras un año de ausencia. En la apertura, se podrá comprobar si el coro de Huelva sigue con su progresión en su tercera participación.

Orden de actuación

20.00: Coro 'Dame veneno': El coro onubense de los Manolos -Manuel Alvarado, uno de sus músicos, y Manuel Tirado, su director- cumple su primer lustro en la fiesta desde que se estrenara en el Carnaval Colombino en 2020 con 'Así soy yo'. En una tierra en la que el tango carnavalero no goza de tradición, la música gaditana volverá a estar presente en 2026 con 'Dame veneno'.

20.45: Comparsa 'Los del escondite'. La comparsa de Javi González Vázquez regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras un año de ausencia obligada debido a que su autor ha estado opositando. Una vez superada esta prueba, este grupo regresa al COAC con 'Los del escondite'.

21.30: Chirigota 'Nos hemos venio arriba': La chirigota astigitana de los hermanos Castro está sabiendo acertar en los tipos y las puestas en escena para conseguir hacerse un hueco en esta modalidad en el COAC. Un ejemplo de ellos son sus dos últimas participaciones con 'Te como tu cara' (una idea mucho más abierta al ingenio) y 'Al cielo con él', en el que las apreturas de los componentes encerrados en un ascensor permitieron la elaboración de un repertorio resultón. Para este 2026, el listón estará muy alto, algo que intentarán solventar con 'Nos hemos venío arriba'.

22.15: Comparsa. 'Los que escriben en la arena': Los hermanos Alberto e Iván Giraldo siguen manteniendo en pie el legado que han heredado de su padre Cristóbal, uno de los comparsistas más importantes del Carnaval Colombino y que tuvo el honor de abrir el camino de Cádiz a los carnavaleros onubenses desde el año 1993, cuando se estrenó en el Falla con 'Caminantes'. En este 2026, los hermanos Giraldo estarán en el COAC con 'Los que escriben en la arena'.

23.00: Chirigota. 'Seguimos cayendo mal': La chirigota de Diego Letrán y Luis Rossi realizará un nuevo cambio de rumbo en el COAC. A pesar de entrar en cuartos de final con 'Los cenadores rumanos' en la pasada edición, el resultado final del repertorio no fue del todo satisfactorio, por lo que en la próxima edición contará con cambios sustanciales para participar con 'Seguimos cayendo mal'.

23.45: Comparsa: 'Con la primera risa': El Concurso contará con una comparsa de nueva creación que participará bajo el título de 'Con la primera risa'. La letra, la música y la dirección de este conjunto serán de la agrupación, por lo que no existe ninguna referencia que pueda servir para calibrar la posible calidad con la que se presentará esta agrupación de Cádiz sobre las tablas del coliseo gaditano.

00.30: Chirigota: 'Yo con esto no puedo'. Tras un año de descanso, la chirigota de Mairena del Aljarafe regresa al COAC con 'Yo con esto no puedo'. Esta será la tercera participación de este grupo sobre las tablas del Falla.

01.15. Comparsa. 'La moda de Cádiz'. José Barrios regresa al Concurso de 2026 ocho años después de su última participación con 'Vientos'. En esta edición, estará presente con 'La moda de Cádiz'. Para ello, Barrios se ha rodeado de un grupo joven, por lo que uno de sus grandes objetivos es conseguir su conjunción durante los meses de ensayo para poder tener un regreso digno a las tablas del coliseo gaditano.