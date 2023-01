Aguirre prepara la 'coraza' para Cádiz

Javier Aguirre, técnico del Mallorca, no tiene ninguna duda de que su equipo "va a sufrir" este sábado en el Nuevo Mirandilla para sumar los tres puntos ante el Cádiz CF: "Irán a por nosotros y debemos salir bien para que no nos marquen desde el vestuario, como ocurrió ante el Osasuna y la Real Sociedad", aseveró el entrenador mexicano en conferencia de prensa.

Aguirre se mostró convencido de que Cádiz CF y Mallorca han merecido más puntos de los que reflejan sus respectivas clasificaciones en la tabla de la Liga Santander; los cadistas son penúltimos y los bermellones décimos con 16 y 25 puntos respectivamente.

"Los dos equipos hemos hecho más cosas de los que reflejan los números. Ellos tendrán la iniciativa e intentaremos estar juntitos para que no nos marquen justo cuando me estoy sentando en el banquillo. Vamos a sufrir, evidentemente ante el equipo de un entrenador (Sergio González) que a mí me gusta y que ya hizo un buen trabajo con el Valladolid", señaló el "Vasco".

Preguntado por si teme que su equipo se relaje al sumar 25 puntos cuando falta una jornada para que finalice la primera vuelta y, por ello, tener media permanencia en el bolsillo, Aguirre respondió que su trabajo "es, precisamente, evitar que eso ocurra".

"Estamos en enero, falta la mitad del campeonato y no debemos relajarnos. El Mallorca vive de meterse intensamente en los partidos, y si lo olvidamos, seremos vulnerables. Hay ejemplos de equipos con rachas extraordinarias y también malas en las primeras y segunda vuelta. Con Osasuna sumábamos 42 puntos a falta de seis partidos, y perdimos los seis. Lo mismo me ocurrió con el Espanyol de Barcelona", recordó el técnico mallorquinista.

Aguirre también se refirió al mercado de invierno y las posibles llegadas o salidas de jugadores. Explicó que el defensa argentino Brain Cufré le pidió salir (ultima su cesión al New York City de la MLS estadounidense) y que no teme por quedarse solo con un lateral izquierdo (Jaume Costa) ya que tiene alternativas para cubrir ese puesto.

"Cufré me pidió salir y el club evaluará su situación. En ese lateral tengo a Marcos (Fernández) un chico (del filial) que me impresionó cuando jugó, aunque tuvo la desgracia de lesionarse. Sería precipitado recurrir a él, pero le vamos a reflotar.