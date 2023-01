Aguas revueltas en el rival del Cádiz CF por culpa de Kang In

Se mueve el mercado del Mallorca pero más por la presión de un futbolista que por deseo de la entidad. Kang In Lee quiere dejar al Mallorca en enero. Pese a que el futbolista ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de la temporada que no lo haría como mínimo hasta verano, buscando "cumplir los objetivos", esta semana se han acelerado los acontecimientos y en un movimiento "poco entendible", según afirman desde dentro del club, ha dejado de seguir al Mallorca en Instagram y ha borrado de su perfil que pertenece al conjunto bermellón, tal y como informa Diario de Mallorca. Una marejada en el próximo rival del Cádiz CF.

Tal y como adelantaba Radio Marca Baleares, el surcoreano está molesto con el Mallorca por no facilitar su salida del club, ya que cuenta con ofertas desde la Premier League (Brighton) y la Liga, según ha informado Relevo. Sin embargo, la cantidad que ofrecen hasta el momento por el mediapunta no se acerca a su cláusula, de unos 17 millones de euros, por lo que la entidad bermellona ha dicho que no. Además, se trata de un activo muy importante para el equipo y Javier Aguirre, que no está dispuesto a soltar a uno de sus mejores jugadores.

Si los clubes que le pretenden abonan su cláusula poco podrá hacer el Mallorca para retener al futbolista, pero en caso contrario el conjunto bermellón tiene la sartén por el mango y no baraja aceptar una cantidad inferior, que es lo que pretenden los representantes de Kang.

El interés por Kang In Lee se ha disparado tras su participación en el Mundial de Qatar con Corea del Sur. El jugador, que el curso pasado tuvo una temporada muy irregular, ha dado un salto de calidad esta campaña con Javier Aguirre, que le ha dado la vitola de titular como escudero de Vedat Muriqi. Acumula dos goles y cuatro asistencias, siendo uno de los grandes valores en ataque del equipo dirigido por el 'Vasco'.

Es una de las amenazas a la que se enfrentará el Cádiz CF este sábado, ya que la dupla que forma con Muriqi está llevando al Mallorca a cotas superiores a las esperadas antes del comienzo de la actual temporada. Con lo que no contaba la entidad balear es con la postura actual del atacante, que de alguna manera desestabiliza el día a día del equipo.